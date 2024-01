Schwäbischer Wald auf der CMT 2024

Pixabay / NeuPaddy / CC0

Auch in diesem Jahr findet wieder die CMT auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Vom 13. bis 21. Januar 2024 wird dabei auch der Schwäbischer Wald Tourismus e.V. vertreten sein.

Von Dirk Meyer (kai)

In Halle 6 am Stand 6E61 können Besucher die Infostände der Städte Murrhardt, Gaildorf und Welzheim mit der Schwäbischen Waldbahn besuchen, die sich unter dem Dach der Regio Stuttgart-Marketing GmbH präsentieren.

Das Team des Schwäbischer Wald Tourismus e.V. informiert die Besucher über die vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in der Region. Besonders hervorzuheben ist die neue Radbroschüre „Abenteuer Rad“ mit insgesamt 27 Radtouren im Schwäbischen Wald, die exklusiv für die CMT präsentiert wird. Zusätzlich wurde der Flyer zum Mühlenwanderweg überarbeitet und optimiert. Im Rahmen dieser Optimierung wurde auch ein spezieller Kinderwagenweg entwickelt, um das Angebot für Familien im Schwäbischen Wald zu erweitern. Die neue „MELCHIORs Abenteuertour“ ermöglicht es Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter an sieben Stationen spannendes über die alte Mühlentechnik zu erfahren und ihre Geschicklichkeit zu testen.

An den Wochenenden der CMT (13. – 14. Januar und 20. – 21. Januar) sowie am Dienstag, den 16. Januar, wird auch die amtierende Schwäbische WaldFee Michelle Fuchs vor Ort sein und den Besuchern Informationen über die Besonderheiten der Region geben. Die WaldMeister Walter Hieber und Manfred Krautter stehen am 17. Januar, 19. Januar und Samstag, 21. Januar allen Wanderbegeisterten mit reichlich Insidertipps zur Verfügung. Mit Limes-Cicerone Hartmut Frey können Interessierte auf eine kleine Zeitreise gehen und in römischer Soldatenmontur Geschichten und Bräuche entlang des Limes entdecken. Traditionell werden auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Schwäbischen Wald an verschiedenen Tagen anwesend sein, um über die Freizeitangebote ihrer Kommunen zu informieren.

Die CMT, die weltweit größte Urlaubsmesse, findet vom 13. bis 21. Januar 2024 statt und bietet Besuchern die perfekte Gelegenheit, sich über spannende Reiseziele zu informieren