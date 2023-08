Das erste vegane asiatische Lokal öffnet im Westen

Symbolbild / Pixabay / CC0

Das Motto ist „sharing is caring“ in der Schlossstraße 112

Drei Junggastronominnen betreiben das Restaurant seit kurzem: Hanh Vu, Ha Nguyen und Tram Tu.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. „Vegan Soy Club“ heißt das neue Lokal. Hier gibt es vegane asiatische Küche. Sushi auch ohne Fisch also! In Asien gibt es viele Buddhisten, die sich vegan ernähren. Deren Küche haben die Betreiberinnen als Vorbild für ihr Lokal im Stuttgarter Westen. Vietnamesische, japanische und thailändische Gerichte stehen auf der Speisekarte. In ganz Stuttgart gibt es noch kein vergleichbares Lokal. Es ist das erste vegane asiatische Lokal!

Die meisten Speise hier kann man teilen mit anderen Gästen. Asiatische Tapas. Aus 20 verschiedenen kann man wählen. Sechs Hauptgerichte kommen hinzu. Und auch kleinere Deserts gibt es hier. Als Fleischersatz kommen Soja als auch Tofu, Seitan, Kräuterseitlinge und Konjac auf den Teller. Wirklich kreativ und anders der „Vegan Soy Club“!