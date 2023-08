Esslinger Nonnenklinge: Schutz für gefährdete Tiere

zdenet / CC0 / Pixabay

Der frühere Steinbruch oberhalb des Stadtteils Wäldenbronn soll Naturdenkmal werden

An den kahlen Hängen finden gefährdete Tierarten eine neue Heimat.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Die Krötenart „Gelbbauchunke“ und „Wechselkröte“ finden hier Schutz. Auf der Nonnenklinge, einem ehemaligen Steinbruch in Esslingen. Hier in einem kleinen Betonbecken haben Tierschützer einen Biotop angelegt. Hier in dem künstlichen Naturraum finden gefährdete Tierarten ein neues Zuhause.

Die Landschaftsplaner Sascha Arnold und sein Mitarbeiter Levi Hägele sind zwei Mitarbeiter des Projekts. Ihnen zur Seite stehen ihre 26 kleinen Bergziegen. Die halten den Wald fern und grasen die Wiesen ab. Sie fressen Baumjungpflanzen und tun so etwas Nützliches für die bedrohten Kröten.

Das Areal Nonnenklinge war früher Wald. Nun ist es ein Naherholungsgebiet für Naturliebhaber. Zudem radeln hier in der Nähe viele Mountainbiker auf offizieller Strecke durch den Wald.