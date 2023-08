Die unterschiedlichen Arten von Cannabis und ihre Geschichte

Pixabay / CC0 / NickyPe

Cannabis ist die Bezeichnung für eine Familie von Blütenpflanzen, die zur Familie der Cannabaceae gehören. Eine Familie blühender Pflanzen, die für industrielle, medizinische und Freizeitzwecke verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Cannabis, die alle mehr als 100 Cannabinoide enthalten. Cannabinoide sind natürlich vorkommende Verbindungen, die sich an Cannabinoidrezeptoren im Körper binden und eine Reihe möglicher Wirkungen hervorrufen, darunter Rauschgefühle und Schmerzlinderung.

Jeder hat schon einmal von Cannabis sativa, indica oder ruderalis gehört. Doch was verbirgt sich genau dahinter? Und was ist das Besondere an Autoflowering Pflanzen?

Verschiedene Arten von Cannabis Pflanzen

Autoflowering Hanfsamen revolutionieren die Zukunft des großflächigen Hanfanbaus. In nur 75 Tagen von der Keimung bis zur Ernte können die Pflanzen unter hochsommerlichen Lichtverhältnissen blühen, sodass die Landwirte ihre Anbau- und Erntezeitpläne selbst gestalten können.

Es gibt vier Hauptarten von Cannabis, die alle ihre eigenen Wirkstoffe haben. Jede Art oder Sorte kann für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden, je nachdem, wie hoch der Anteil der einzelnen Inhaltsstoffe ist und wie sie geerntet werden.

Cannabis Sativa

Cannabis sativa ist eine Art von Cannabispflanze, die tendenziell einen höheren Tetrahydrocannabinol (THC)-Gehalt aufweist als andere Varianten, obwohl sie auch Cannabidiol (CBD) enthält. Sie wird für medizinische, Freizeit- und industrielle Zwecke verwendet. Cannabis-Sativa-Pflanzen sind groß und schlaksiger als andere Cannabispflanzen und können bis zu sechs Meter hoch wachsen.

Cannabis Indica

Cannabis-Indica-Pflanzen haben im Vergleich zu C. sativa einen geringeren THC- und einen höheren CBD-Gehalt. Dadurch haben sie weniger psychoaktive Eigenschaften und werden häufig zu medizinischen Zwecken verwendet, wenn man keinen Rausch verspüren möchte, aber dennoch eine Linderung seiner Beschwerden wünscht. Die C. indica-Pflanze ist kurz und buschig und braucht weniger Zeit, um ihre Reife zu erreichen.

Cannabis Ruderalis

Cannabis ruderalis ist die Cannabispflanze, die am wenigsten verwendet wird. Die Pflanze hat wie die Indica-Pflanze einen niedrigen THC-Gehalt, enthält aber keine ausreichenden Mengen an CBD, wenn es um die medizinische Wirkung geht. Sie wird oft in Verbindung mit C. sativa oder C. indica verwendet, um Hybridversionen zu erzeugen, da sie keine hohe Potenz hat, wenn sie nicht mit anderen Sorten gemischt wird.

Hybride

Eine Hybridversion von Cannabis entsteht, wenn zwei oder mehr Arten von Cannabispflanzen gekreuzt werden, wodurch eine neue Art entsteht. Sie werden im Allgemeinen mit den Nachkommen von Cannabis-Eltern aus zwei verschiedenen Kategorien gleichgesetzt. Hybridsorten entstehen, wenn Landwirte das Beste aus beiden Pflanzen herausholen wollen. Die Züchtung verschiedener Arten von Cannabispflanzen ist immer experimentell, und je nach Art und Sorte der verwendeten Cannabispflanze gibt es unendlich viele Variationen, aus denen man wählen kann.

Cannabis und seine Herkunft

Es wird angenommen, dass Cannabis seinen Ursprung in der Mongolei und in Südsibirien hat, obwohl einige behaupten, dass die Pflanze in den ersten Jahren auch in Südasien, Afghanistan und im Huang-Fluss-Tal in Nordchina zu finden war. Man ist der Ansicht, dass die Pflanze zu den ersten weltweit kultivierten Pflanzen gehörte und über 12 000 Jahre alt ist.

Alte Kulturen nutzten Cannabis wegen seiner medizinischen Eigenschaften. Bereits 500 v. Chr. wurden verbrannte Samen in den Gräbern von Schamanen gefunden, was darauf hindeutet, dass die psychoaktiven Eigenschaften bei Zeremonien und Heilungsritualen genutzt werden konnten.

In Europa spielten die narkotischen Eigenschaften des Hanfs bei der frühen Verwendung kaum eine Rolle. Hildegard von Bingen (1098 – 1179) beschreibt Hanfsamen in ihrem Werk „Naturkunde” vorwiegend als „bekömmlich”. Zu dieser Zeit war Hanf hauptsächlich für Textilien, die Schifffahrt oder die Papierherstellung gefragt.

Im Jahr 1909 wurden bei der Renovierung einer schwedischen Kirche fünf etwa 3.000 Jahre alte Wandteppiche aus der Wikingerzeit wiederentdeckt, die zum Teil aus Hanf hergestellt worden waren. Auch feine Kleidungsstücke, die als Grabbeigaben verwendet wurden, waren aus Hanffasern gefertigt.

Hanf – haltbar und widerstandsfähig

Antike Hanfkleidung war für den Buchdruck von entscheidender Bedeutung. Johannes Gutenbergs revolutionäre Druckerpresse produzierte Gutenberg-Bibeln, die auf Papier gedruckt wurden, das aus Kleiderfetzen und Hanffasern hergestellt wurde.

Das war ein Segen für die Nachwelt: Hanfpapier ist haltbarer als das heute übliche Papier aus Pflanzenfasern, und die kostbaren Bibeln waren widerstandsfähiger gegen die Zeit.