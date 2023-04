Stuttgarter Schuss-Serie: Reporter spricht mit Opfer  

CathyK / freeimages.com

Live vor Ort in der „Medellin“-Shisha-Bar am Plochinger Bahnhof

Der 34-jährige Wirt im Gespräch über die Schießerei am Sonntagmorgen (02.04.23) um 5.20 Uhr, dabei wurden mehrmals Kugeln durch die Fensterscheiben seines Lokals abgegeben. Medien berichteten dass der Wirt dabei verletzt wurde, aber dem Reporter berichtete er von ganz anderen Dingen…

Von Alexander Kappen

Kreis Stuttgart. In Plochingen fand die neueste Schießerei statt. Am Sonntagmorgen um 5,20 Uhr wurde auf einen 34-jährigen Wirt in einer Shisha-Bar geschossen. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Reutlingen unterstützen derzeit das LKA. Gemeinsam will man die Täter ermitteln.

Der Wirt begrüßte den Reporter und Autor dieses Artikels vor seinem Lokal gleich gegenüber des Plochinger Bahnhofs.

„Ich bin kerngesund, ich wurde nicht getroffen von Schüssen. Ich kannte auch die beiden Täter nicht, die die Polizei verhaftet hat. Ihre Kollegen hatten von einer Verletzung bei mir und von einer Tatbeteiligung meiner Person in die Vorfälle berichtet, das ist alles gelogen“, sagte er mir mit lauter, wütender Stimme.

Eine Verletzung konnte ich in der Tat nicht entdecken, also der Wirt der Shisha Bar wirkte quicklebendig und schmerzfrei. Zudem waren die Fensterscheiben auch alle repariert. Ob die wirklich beschädigt wurden, bleibt unklar.

Die Polizei hat mittlerweile zwei 22-jährige Männer verhaftet, die die Schüsse (mindestens fünf) abgegeben haben sollen. Bewiesen ist dies noch nicht.

„Es war eine Zufallstat, das hätte jeden treffen können. Ich möchte dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und man meine Shisha Bar mit einem guten Gefühl besuchen kann“, sagte mir der Wirt und verabschiedete mich.