Esslingen freut sich über 60 % mehr Blitzer-Einnahmen

Im Jahr 2022 hat die Stadt 6 Millionen Euro eingenommen, 2021 waren es nur 2,9 Millionen

Die Bußgelder wegen zu schnellem Fahren und Rotlichtverstößen sind in Esslingen um mehr als das doppelte gestiegen, allerdings liegt dies nur an den Autofahrern, denn die Blitzer-Anzahl hat sich nicht erhöht.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Raser und Ampelmuffel sind auf dem Vormarsch. 60 Prozent mehr Verkehrsverstöße, die durch Blitzer festgehalten wurden gab es im Jahr 2022. Die Blitzer-Anzahl blieb gleich. So freut sich die Stadt über sage und schreibe sechs Millionen Euro an Bußgeldern. Die Tempo 30-Zonen wurden in der Stadt allerdings erhöht vor allem entlang der Mettinger Straße Richtung Stuttgart. Hier wird vermehrt geblitzt und wohl auch oft. Jahrelang waren die Autofahrer hier Tempo 50 gewöhnt. Nun muss man mit 20 km/h zu schnell schnell mal n Hunderter zahlen…

Sicherlich hat auch der neue Bußgeldkatalog zu mehr Einnahmen beigetragen, denn ab dem 9. November 2012 war der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Hier haben sich Geldstrafen oft verdoppelt und genau das war wohl die treibende Kraft hinter den erhöhten Einnahmen. Der Reporter vermutet, dass die Zahl der geblitzten Fahrzeuge wohl nur leicht angestiegen ist, durch die Verdopplung der Strafen allerdings kam es nun zu den 60 % mehr Einnahmen.

Übrigens: Wo man die Einnahmen investieren könnte, da fallen dem Reporter gleich mehrere Straßen ein, die mal eine neue Teerung dringend nötig hätten..