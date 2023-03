Kunstmesse ARTe wieder in Stuttgart

Vom 14- bis 16. April zeigen 170 nationale und internationale Künstler ihre Werke

Seit 2016 findet die Kunstmesse wieder in Stuttgart statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Seit 2016 fand die Kunstmesse ARTe immer in Sindelfingen statt. Zum ersten Mal findet die Messe als ARTe FUSION auf dem Gelände der Messe Stuttgart in Echterdingen statt. Die Halle 7 ist der Veranstaltungsort mit 10 000 Quadratmetern Platz.

Über 170 Aussteller aus sieben Ländern zeigen hier ihre Werke: Unter anderem Grafiken, Radierungen und zu einem guten Teil Malereien. Dreidimensionale Arbeiten sind in Gang D, im Messe-Boulevard, zu bewundern.

Ein buntes Rahmenprogramm hält die Besucher bei Laune. Die gemeinnützige Organisation, die bei der ARTe FUSION im Rahmen der Art4Kids-Initiative unterstützt wird, ist der „Art Meets Education e.V.“. Durch einen kreativen Ansatz wird hier Bildung für benachteiligte Kinder in Manila auf den Philippinen finanziert. Das Besondere: Die Kinder fotografieren eigenständig. Sie nehmen an Fotografie-Workshops teil, erhalten ihre eigene Foto-Kamera und nehmen Bilder aus ihrem Alltag auf.

Angeboten werden auch kostenlose Messerundgänge. In kleinen Gruppen von bis zu maximal 15 Personen stellt die Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel in sieben unterschiedlichen Touren die aktuellen Werke der Aussteller vor und setzt diese in einen kunsthistorischen Zusammenhang.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an einer kostenlosen Führung ist unbedingt erforderlich und kann auf der Webseite der ARTe FUSION gemacht werden.

Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr. Für die Eintrittspreise (zwischen neun und 17 Euro) gelten die Regelungen der Messe Stuttgart für den Eintritt zu den Frühjahrsmessen 2023. Mehr Infos im Netz: ARTe FUSION – Besucher (arte-kunstmesse.de)