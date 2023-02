Automatisierung in der Fertigungstechnik

Die moderne Warenwirtschaft ist auf Effizienz getrimmt. Damit die Produktionskosten sich im Rahmen halten, müssen die Fertigungsprozesse reibungslos laufen. Maschinen übernehmen bereits einen großen Teil immer gleicher und vergleichsweise einfacher Tätigkeiten, die deutlich schneller abgearbeitet werden können als durch einen Menschen.

Sensortechnik von großer Bedeutung

Damit Maschinen ihre Arbeit gut machen können, muss nicht nur die Konstruktion an sich stimmen, sondern es müssen auch viele Sensoren verbaut sein, die die Steuerung der Abläufe regeln. Denken wir an eine Maschine in der Lebensmittelwirtschaft, hier in der industriellen Backtechnik.

Damit das Produkt, zum Beispiel ein Brötchen, immer die gleiche Größe und das gleiche Gewicht hat, müssen alle Prozessschritte reibungslos ineinandergreifen. Sensoren steuern die Menge an Zutaten und deren Vermengung. Der fertige Teig muss dann noch exakt portioniert werden, auch das ist eine Aufgabe von Sensoren. Der Teig wird dann in Form gebracht, die ebenfalls von Sensoren geprüft wird, ehe sie zum Backen in einen Ofen kommen. Nach diesem Prozess und dem Abkühlen der Brötchen werden diese noch verpackt, auch dies wird geprüft durch Sensoren. Damit sind sie dann klar zur Auslieferung, auch bei Kommissionierung können dann Sensoren zum Einsatz kommen.

Man kann an diesem Beispiel erkennen, dass Sensoren an vielen relevanten Stellen in Fertigungsprozessen eingesetzt werden. Funktionieren sie reibungslos, entsteht eine schnelle und reibungslose Produktionslinie.

Lösungen für viele Branchen

Sensoren sind sehr spezielle technische Bauteile, die ein spezielles Wissen bei der Herstellung erfordert. Da Sensoren in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können, ist jeder Sensor für sich quasi ein Unikat.

Fachfirmen für Sensoren, wo es Digitale Grenzwertschalter gibt, haben daher als erste Herausforderung mit ihren Kunden zu erörtern, wofür die Sensoren benötigt werden. Man findet so heraus, ob sie messen, steuern, überprüfen oder regeln sollen. Es muss ebenso definiert werden, was gemessen werden soll, zum Beispiel Spannung, Widerstand, Frequenzen oder Temperatur. Auf dieser Grundlage kann dann festgelegt werden, welche Art Sensor an welcher Stelle benötigt wird.

Inzwischen findet man die verschiedenen Arten von Sensoren in vielen Branchen. Unter anderem der Maschinenbau, die Wasserversorgung, die Automatisierungstechnik, die Nahrungsmittelindustrie und die Energieerzeugung profitieren von den verschiedenen Lösungen. Anwendungsbereiche können Füllstandsmessungen, Frequenzanpassungen, Signalanlagen (z.B. bei der Personenzählung) und elektrische Türen sein. Damit Sensoren auch vernünftig eingesetzt werden können, müssen sie mit anderen Schaltern kombiniert werden, auch dies wird bei der gemeinsamen Konstruktion mit dem Kunden erörtert.

Stete Weiterentwicklung von Sensoren

Durch die Individualität der Sensoren wird jeder Sensor einzeln entwickelt und den Bedürfnissen angepasst. Dabei werden auch immer wieder neue Techniken eingesetzt, die den Sensor noch effizienter machen und eine ideale Lösung ermöglichen. Daher ist für die Hersteller von Sensoren wichtig, Ingenieure in ihren Reihen zu haben, die sich mit den neuesten Entwicklungen der Technologie beschäftigen, damit diese schnell in die individuellen Kleinserien und Sonderanfertigungen einfließen können. Eine moderne Industrie ist wichtig für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort.

In vielen Maschinen arbeiten Sensoren selbständig, bei größeren Anlagen und Verbundanlagen werden aber zusätzlich Panel-PCs mit Touchscreen integriert, die zur Steuerung und Überwachung von Anlagen dienen. So werden alle anfallenden Daten erfasst, verarbeitet, angezeigt und ausgegeben, was eine optimale Überwachung der Anlage ermöglicht und eine schnelle Fehlersuche ermöglicht.

Die mit den Sensoren verbundenen weiteren Bauteile werden ebenfalls speziell auf die Aufgaben und die Sensoren abgestimmt, sodass sich ein komplexes System ergibt. Dass dies in der modernen Produktverarbeitung, die immer mehr eigenständig laufen soll, notwendig ist, steht außer Frage. Die weitere Entwicklung der Bauteile wird in Zukunft die Fachfirmen beschäftigen und neue Lösungen hervorbringen.

Ein Fazit

Fachfirmen für Sensortechnik sind wichtig für die Weiterentwicklung der Industrie. Nur mit moderner Sensortechnik können Produktionsprozesse weiter automatisiert werden. Immer kleiner werdende Bauteile und die Mikrotechnik bieten zusätzliches Potenzial für interessante Weiterentwicklungen.