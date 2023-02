Gastrocheck: Shobu Poke in Calwer Passage

Neuer „Asiate“ in der modernisierten Passage am Rotebühlplatz

Minimalistisches Ambiente und supermoderne leckere Speisen – so kann man das neue Lokal zusammenfassen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Stuttgart Journal Gastrotester war wieder unterwegs – in kulinarischer Mission. In der modernisierten Calwer Passage ist das neu eröffnete asiatische „Shobu Poke“ angesiedelt. Die Mega-Lange Holztheke fällt dem Reporter als erstes auf. Grau-grüne Wände und nochmal eine Holztheke direkt an den voll verglasten Außenwänden.

Hier kann man sitzen, seine Mahlzeit genießen und dem Treiben in der Calwer Passage zuschauen. Sehr minimalistisches Ambiente – keine Pflanze, kein Bild. Nur das helle braun der Holztheken und das graue Grüne der Wände – abgefahren, leicht futuristisch mutet es an. Das Lokal ist gut gefüllt beim Besuch des Gastrotesters – junge Leute im Alter von 20-40 Jahren. Die Servicekräfte sind attraktiv und sympathisch und flitzen von Tisch zu Tisch.

Hawaiianische Fusion-Küche steht auf dem Speiseplan. Die Speisen kommen in dunkelbrauen Ton-Schalen. Es gibt zehn auf Reis basierende Bowls, die vegan, mit Lachs oder Garnelen bestellt werden dürfen. Dazu gibt es leckere und gesunde Smoothies oder einfach nur Kaffee-Kreationen.

Der Reporter bestellte sich die „California Bowl“ mit Avocado, Gurke, Edamame, Algensalat, Furikake, Granatapfel, Spicy Mayo, Macadamia, Masago und Lauchzwiebeln und als Extra Thunfisch für 13,50 Euro.

Den Thunfisch ließ er zurück, da er keinen Thunfisch mag. „Gar kein Problem, wenn der Rest geschmeckt hat“, sagte die blonde Servicekraft mit einem Kunden freundlichen Lachen. Sehr frisch und lecker, gut abgeschmeckt mundete das Gericht. Dazu der Cappuccino, sehr cremig und kräftig im Geschmack. Essen, Ambiente und Service alles 4 Sterne!

Shobu Poke, Calwer Straße 20, Calwer Passage, Mo-Sa 10-20 Uhr