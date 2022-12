Neuer Pop Up-Store: „82 Days“ in der Calwer Passsage

Smila Schülke und ihr Bruder Thorben haben bereits den Store „Smilhus“ eröffnet

Im „Smilhus“ gibt es Frauen-Mode, im „82 Days“ Männer-Mode.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Wir probieren mal aus, wie die Männer-Mode angenommen wird. Bei Erfolg werden wir hier dauerhaft eröffnen“, verrät mir Inhaberin Smila.

Kurios: Der Name des Pop-Up Store spiegelt exakt die Dauer der Öffnung wieder. Deshalb heißt der Store demnächst „81“ oder „80 Days“. An jedem Tag ein anderer Name also!

Man findet hier Mode aus Skandinavien. Pullover aus Dänemark, Wein vom Bodensee aus Smilas Heimat, Secondhand-Schallplatten mit „Männermusik“ und sogar Pflanzen zu kaufen.

„Der Store wird sehr gut angenommen. Wir haben hier dezente Mode, die nicht so aufdringlich ist, eben typisch skandinavisch“, verrät mir Thorben, der sich um den „82 Days“ Store kümmert, während seine Schwester gleich neben dran den Smilhus-Store führt.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-19 Uhr (wie die gesamte Calwer Passage)