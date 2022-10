Esslingen: Das „Schwätzbänkle“ wird zur Eventlocation

An der Inneren Brücke gelegen – in der Fußgängerzone – soll es zur Kommunikation anregen

Das Innenstadtforum hat die Idee des „Schwätzbänkles“ ins Leben gerufen. Hier soll man immer einen Gesprächspartner finden.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Das Bänkle befindet sich neben dem Teegeschäft „Tee-Geschwendner“ und dem Bekleidungsgeschäft „Tom Tailor“. Gleich am Esslinger Park „Maille“ gelegen. Das Innenstadtforum will die Innenstadt aufwerten und hat immer wieder neue Ideen dazu.

Eine davon ist das „Schwätzbänkle“, wie es auf einem fest montierten Schild auch steht. Hier sollen Gespräche stattfinden. Man soll verweilen, im Rücken der schöne Park und vor einem die vorbeiziehenden einkaufenden Passanten.

Christina Streib ist Soziologin und arbeitet in der städtischen Beratungsstelle für Ältere. „Das Angebot hat sich zu einem beliebten Treffpunkt in der Esslinger Innenstadt entwickelt“, berichtet sie gegenüber einer lokalen Zeitung.

Events am Schwätzbänkle: Am Montag, 17. Oktober von 10 bis 17 Uhr ist Josef Birk der Vorsitzende des Stadtseniorenrats am Bänkle, Am 20. Oktober von 14 bis 15 Uhr Bernd Schwemm von der evangelischen Kirche. Sie halten Vorträge und stehen für Fragen zur Verfügung.