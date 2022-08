Großer Raststättentest: „Sehr gut“ für Rastplatz Rübholz

50 Schnellstraßen-Anlagen wurden getestet – Autofahrer füllten Fragebogen aus

Allerdings sagten Befragte der Rastplatz Rübholz habe „schmutzige Toiletten“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter fuhr mit seinem Auto bereits nach Berlin. Nach sechs Stunden kam er an und war froh unterwegs mal Rast machen zu können – an einer Raststätte mit Kaffee-Verkauf. Nun hat der Auto Club Europa (ACE) wieder seinen jährlichen Test durchgeführt. 50 Raststätten wurden unter die Lupe genommen von ACE-Mitarbeitern und Autofahrer wurden befragt.

Der Rastplatz Rübholz an der A8 in Wendlingen erhielt dabei die Bestnote „Sehr gut“. 12,5 von 17 möglichen Punkten.Allerdings fanden Befragte die Toiletten sinngemäß „unter aller Sau“. Der ACE wünscht sich zudem in Rübholz E-Ladesäulen, Wickelmöglichkeiten, ein Spielplatz, Videoüberwachung und Mülltrennung. Das alles gibt es in Rübholz noch nicht. Der Parkplatz war allerdings in einem sauberen Zustand. Auch die gut sichtbare Notrufsäule überzeugte die Tester.

Der Rasplatz wurde im Juni und Juli 2022 geprüft also ganz aktuell. Wichtig für die Urlaubshauptsaison mit viel Autoverkehr. Denn bei der Hitze gibt es doch nicht schöneres als ein kaltes Eis unterwegs. Für die ganze Familie!