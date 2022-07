Neueröffnung Gastro: „Napoli Vibes“ in Neuhausen

Nahe des Flughafens gibt es hier neu kreierte italienische Gerichte

In der Esslinger Straße 98 in Neuhausen auf den Fildern ist das neue Lokal beheimatet.

Von Alexander Kappen

Neuhausen. Dienstag bist Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 23 Uhr sind die Öffnungszeiten des „Napoli Vibes“. Egidio Funaro ist der Name des Gastwirtes. Eigenkreationen wie etwa Pizza mit lila Kartoffelcreme, gelber Tomatensoße oder Walnuss-Topping gibt es nun hier. Man will die italienische Küche neu auslegen. Abwechslung für den Gaumen also!

Die Pizza Burrata (€ 18,-) besteht aus Pistaziencreme, Fior d’Agerola, Mortadella, Pistazien und Basilikum. Pasta: Die cremig-würzigen „Scialatelli Ca-cio e Pepe“-Nudeln mit Pecorino, Pfeffercreme und Guanciale kosten 14,50 Euro. Dolce Vita pur! Guten Appetit!