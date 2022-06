Kinder- und Familienfestival: Happy Kids Dancing

120 attraktive und spaßige Aktionen in der Innenstadt auf 80 000 Quadratmetern

Am Samstag und Sonntag drehte sich in der Stuttgarter City alles um die Kids. Sonnige Temperaturen und Tausende Besucher.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter drängelte sich am Sonntag durch die Menschenmassen am Schlossplatz und Eckensee. Er gönnte sich am Imbiss Maultaschen mit Kartoffelsalat. „Lecker schwäbisch“, dachte er sich.

Es war viel los bei sommerlichen Temperaturen. Ninja Parcour, Gitarren-Hero, Salsatänzer, Blindenfußball und Rollstuhl-Basketball konnte ausprobiert werden. Im Rollstuhl beziehungsweise mit Augenbinde. Übergroße Gesellschaftsspiele wie „Vier gewinnt“, ein Polizei-Info Stand, die sich den Fragen der Kleinsten widmeten, ein Schlagzeugstand, wo jeder trommeln konnte, eine „Bierrutsche“, hier konnten die Kleinsten in einem Korb hinab düsen…

Insgesamt 120 Aktionen für die Kleinen fanden statt. Auf sensationellen 80 000 Quadratmetern. Auch die Eltern konnten mitmachen oder ihre Kids unterstützen.

Früher hieß es Kinder- und Jugendfestival, nach zwei Jahren Corona-Pause hat man sich umbenannt. Das Konzept ist gleich: Kids und Eltern sollen zwei Tage lang Spaß haben!

Um 11 Uhr ging es los, bis 18 Uhr konnte man spielen, sporteln und lachen!

Hier das Video von der Showbühne: