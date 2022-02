Neuer Hanf Shop in Stuttgart-West

„Grünes Gold“ heißt der neueröffnete Store in der Silberburgstraße

Hier gibt es Hanf-Tee, Hanf-Schokolade und Hanf-Öle.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Im Laden riecht es nach Marihuana. Bei meinem Vor-Ort-Besuch sehe ich verschiedene Hanf-Schokoladen, Hanf-Öle zum Einschmieren und wohl auch um Lebensmittel zu „würzen“, Hanf-Tees und auch Hanf-Futter für Hunde und Katzen.

„Grünes Gold“ heißt der Laden in der Silberburgstraße 119 im Stuttgarter Westen. Täglich von 12-20 Uhr (außer Sonntag) geöffnet. Eine Neueröffnung. Neben dem Hanf-Kiosk in der Altstadt eine weitere Anlaufstelle für Cannabis-Freunde. Drei Freunde gründeten den Online-Shop aus dem dann der Laden entstand.

In einzelnen kleinen Regalen an der Wand sind die Produkte gestapelt. „Schön übersichtlich“ wie es der Verkäufer formuliert. Das „Grünes Gold“ gibt es als Store auch in Darmstadt, Frankfurt (Main) und noch einigen anderen Städten und nun eben auch in Stuttgart.

Und natürlich freuen sich alle Marihuana-Freunde auf die anstehende Legalisierung der Rot-Grünen Regierung…