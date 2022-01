Freuen auf den Frühling: Auf´m Max Eyth See im Boot

Ungewöhnliche schöne Sicht auf Stuttgarts beliebtestes Gewässer

Die Sonne scheint einen Tick wärmer als für den Winter normal, Naturexperten bemerken erste Signale für den Frühling…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In den nächsten Tag soll bis zu 8 Grad warm werden – ungewöhnlich warm für Winter. Der Stuttgart Journal Reporter findet: Der Frühling liegt schon in der Luft… Um sich auf die wärmeren Jahreszeiten zu freuen, bieten wir hier ein Video aus unserem You Tube Kanal an: Auf´m Segelboot – Max Eyth See. (Sommer)

Der Segelverein von Sportwagen-Hersteller Porsche hat uns netterweise mit genommen auf einem Ausbildungs-Segelboot ihres Vereins. Segelausbilder Gerhard Waldmann bildete Segelschülerin Johanna (27) aus. Die will dann mit ihrem Segelschein in der Nordsee bei ihren Eltern herumschippern. Natürlich nur nahe der Küste.

Übrigens: Der Max Eyth See liegt im Stuttgarter Stadtteil Hofen, das Schwimmen ist nicht erlaubt, denn es befinden sich auch Abwässer aus dem Neckar im See. 600 Meter ist der See lang.

Haubentaucher, Graugände, Schwäne, Teich- und Blesshühner, Kormoran und Graureiher leben hier. Tierfreunde kommen voll auf ihre Kosten!

Hier das Video: