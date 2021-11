Messe „Made in Stuggi“ – Stuttgarter Helden

In der Carl Benz Arena (unterm VFB Stadion) präsentierten sich kleine Firmen



Von Alexander Kappen



Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter war am Wochenende in der Carl Benz Arena. Nicht leicht zu finden unterm VFB Stadion (Beschilderung Fehlanzeige) fand hier am Samstag und Sonntag die „Made in Stuggi“ Messe statt. Hier präsentierten sich kleine regionale Firmen. Zum Beispielstachen mir die VFB Schuhe in weiß und rot ins Auge. „Ultraleicht“ versicherten mir die beiden jungen Firmengründer.



Mode & Accescoires, Freizeitartikel, Wohneinrichtung und Genussartikel waren die Themen auf der Messe. Eine wunderbare Gelegenheit die Macher persönlich zu begegnen. Neue Ideen bringen Stuttgart nach vorne, es sind Stuttgarter „Helden“ kann man fast sagen.



Start Ups mit jungen Firmengründern waren vertreten. Rund 30-40 Stände gab es. „Cherry Blossom Art“ kommt aus Degerloch und bietet tolle bunte Steine, die aus Epoxidharz selbst gegossen werden. Hier unser Video: