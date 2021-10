Cannabis Social Club jubelt: Legalisierung steht an

Die neue rot-grüne-gelbe Regierung hat schon angekündigt: Marihuana bald kontrolliert erlaubt

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Jahrzehnte lang hat die Cannabis Bewegung dafür gekämpft: Die Legalisiserung von Marihuana. Nun hat die neue Regierung in Berlin angekündigt: Die kontrollierte Abgabe an Erwachsene wird kommen. Der Cannabis Social Club Stuttgart (CSC) hatte jahrelang Demos in der Innenstadt abgehalten – Genau für dieses Ziel.

Nun gibt es nur noch dieses Thema auf der Facebook Seite des „CSC“: „Macht mit“ wird hier aufgerufen, man soll in den sozialen Medien die Legalisierung von Cannabis unterstützen. Es ist sowieso DAS Thema Nummer eins in allen Sozialen Kanälen bundesweit…

„Bitte unterstützt auf Twitter die Kampagne und macht mit #Legalisierung auf das Thema aufmerksam“ schrieb der CSC am 11. Oktober auf seiner Facebook Seite.

Im Cannabis Social Club Stuttgart trifft man sich alle zwei Wochen zu Aktivisten-Aktionen. In der Stöckachstraße 53, in der Zentrale des Clubs finden zudem Treffen mit Info-Events statt, die über Cannabis und seine gesundheitlichen und rechtlichen Seiten aufklären.