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Das Lokal liegt am Waldrand, hat italienische Pächter und einen lustigen Namen.

Von Alexander Kappen

Böblingen. Ganz so rustikal wie sich der Name anhört ist das Lokal „Zum Ochsentrog“ nicht. Leckere italienische Gemüsesuppe „Minestrone“ hat sich der SJ Gastrotester gegönnt. Natürlich nur zu Testzwecken. Kulinarischer Genuss war natürlich zweitrangig 😉

Italienische Nudeln mit Sahnerahmsauce mit kleingehackten Walnüssen schmeckte sehr frisch und lecker. Die kleine Waldgaststätte überrascht kulinarisch. Unter den Gästen sind viele Rentner, die hier bei ihrer Wanderung Halt machen.

Der Wirt und auch sein Vater, der trotz seiner geschätzten 90 Lenzen noch in der Küche steht machen auf den ersten Blick einen grimmigen Eindruck, wenn man sie länger kennt, tauen sie auf und man entdeckt ein Lächeln auf ihrem Gesicht.

Auch die Salate sind lecker, knackig und gut gewürzt. Ideal für einen anschließenden Waldspaziergang auf dem „Maurener Weg“ mit einigen Aussichtswohlfühlbänken, in die man sich reinlegen kann.

Schöne Außenterrasse, Innenraum könnte mehr liebevolle Deko verkraften…

Restaurant Pizzeria Ochsentrog – Das Restaurant

Essen: 5 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 4 Sterne