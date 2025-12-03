Großbottwar: Unbekannter belästigt Kinder – Polizei sucht Zeugen

Großbottwar. Am Montag, den 1. Dezember 2025, und Dienstag, den 2. Dezember 2025, ereigneten sich in Großbottwar und dem Ortsteil Winzerhausen mehrere Vorfälle, bei denen ein bislang unbekannter Mann in verdächtiger Weise Kinder belästigte. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr war ein siebenjähriges Mädchen auf dem Weg vom Schulzentrum Großbottwar nach Winzerhausen. Während der Fahrt in einem Bus setzte sich ein Mann neben sie, sprach sie an und berührte sie am Bein.

Zwei zehnjährige Mädchen, die den Vorfall beobachteten, kamen dem Mädchen zur Hilfe, woraufhin der Mann in Winzerhausen aus dem Bus stieg und sich entfernte. Die beiden Mädchen wurden als Zeugen des Vorfalls bekannt.

Der unbekannte Mann wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, mit einer Körpergröße von circa 180 cm. Er hatte einen schlanken bis dünnen Körperbau und könnte einen Drei-Tage-Bart sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Der Verdächtige trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, dunkle Hose sowie Sportschuhe oder Sneakers. Auffällig war außerdem eine Bauchtasche, die er quer über die Brust trug.

Wenige Minuten nach diesem Vorfall, gegen 13:30 Uhr, wurde ein weiteres Mädchen im Bereich der Grönerstraße in Winzerhausen von einem Mann angesprochen. Etwa einen Tag später, am Dienstag, den 2. Dezember, kam es gegen 12:30 Uhr erneut zu einem Vorfall im Bereich einer Grundschule in Großbottwar. Dort sprach der Unbekannte ein weiteres Kind an, was dazu führte, dass das Mädchen die Situation schnell erkannte und weglief. Eine Lehrkraft wurde von der Schülerin informiert.

Zeugen gesucht: Polizei ermittelt weiter in Großbottwar und Winzerhausen

Da es sich bei den beschriebenen Vorfällen um ähnliche Ereignisse handelt, bei denen der Täter eine übereinstimmende Beschreibung aufwies, prüft die Polizei, ob es sich um denselben Mann handelt.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Alle Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesen Vorfällen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail übermittelt werden.

Es wird erwartet, dass weitere Zeugen zur Klärung des Falles beitragen können. Die Polizei setzt auf die Unterstützung der Bürger, um den Täter zu identifizieren und weitere ähnliche Vorfälle zu verhindern.