Stuttgart: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

Stuttgart-Mitte. Am Samstagmorgen, dem 2. November 2024, richtete sich ein Vorfall der sexuellen Belästigung gegen eine 23-Jährige in der Holzstraße. Zwischen 08:45 Uhr und 09:10 Uhr war die junge Frau zu Fuß in Richtung eines Kaufhauses an der Marktstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Der Unbekannte näherte sich der Frau und berührte sie oberhalb der Hose im Intimbereich. Nach dieser Handlung flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Beschreibung des Täters weist darauf hin, dass er älter als 25 Jahre, etwa 160 Zentimeter groß war und lockige, schwarze, etwas längere Haare hatte. Er trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine dunkle Hose, ein helleres Oberteil sowie eine dunkelgraue Jacke.

Die Kriminalpolizei Stuttgart hat eine Zeugenaufruf gestartet und bittet Personen, die Informationen zu dem Vorfall oder möglicherweise zum Täter haben, sich unter der Rufnummer +49 711 89905778 zu melden. Es wird darum gebeten, relevante Hinweise zu melden, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.