Rechberghausen: Einbrecher überrascht

Kreis Göppingen: Am Sonntagabend, dem 3. November 2024, wurde ein Einbrecher in Rechberghausen von einer Bewohnerin überrascht, was letztlich zu seiner Flucht führte.

Gegen 18:15 Uhr drang der Unbekannte vermutlich durch ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus in der Graf-Degenfeld-Straße ein. Zeitgleich kehrte die Bewohnerin nach Hause zurück und traf somit auf den Eindringling.

Der Einbrecher verließ das Haus ohne Beute über das Fenster und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin berichtete, den Mann wegrennen gesehen zu haben.

Die Polizei in Uhingen leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Trotz dieser intensiven Suche blieb der Täter unentdeckt. Nach den aktuellen Ermittlungen konnte bislang kein Diebstahl verzeichnet werden.

Der Unbekannte wurde als etwa 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine schlanke und sportliche Statur, trug eine schwarze Jeans und eine dunkle Stickmütze mit weißem Streifen.

Die Polizei Uhingen bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07161/93810 zu melden.

Tipps zur Einbruchsprävention

Zusätzlich weist die Polizei darauf hin, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. In den Polizeidienststellen im Land stehen kriminalpolizeiliche Beratungsstellen zur Verfügung. Für die Bürger der Region ist die Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 erreichbar, die kostenlos, unabhängig und kompetent informiert, welche Sicherungsmaßnahmen am Haus sinnvoll sind. Weitere Informationen sind auch unter www.k-einbruch.de verfügbar.