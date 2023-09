Pleidelsheim: Unbekannter legt sich mit Ladendetektiv und Marktleiter an

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marbacher Straße in Pleidelsheim einen versuchten räuberischen Diebstahl begangen hat.

Der Unbekannte wurde vom 49 Jahre alten Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Energydrinks und Nüsse in seinen Rucksack steckte, an der Kasse jedoch lediglich ein anderes Getränk bezahlte. Gemeinsam mit dem 32-jährigen Marktleiter sprach der 49-Jährige den Täter an, woraus sich in der Folge ein Gerangel zwischen den Männern entwickelte.

Den Rucksack konnte der 49-Jährige währenddessen an sich bringen und im weiteren Verlauf gelang es auch, den Tatverdächtigen in das Marktbüro zu bringen. In einem unbeobachteten Moment gelang ihm jedoch über ein Fenster die Flucht. Der Rucksack und das Diebesgut blieben zurück. Die beiden 32 und 49 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen. Darüber hinaus gingen bei der Auseinandersetzung Flaschen zu Bruch. Der Täter soll zwischen 28 und 30 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Er hat einen dunklen Teint, kurzes, dunkles Haar und trug eine dunkle Hose. Bei seiner Flucht hatte er kein Oberteil mehr an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen. (pol/gm)