Waiblingen: Brand in Tiefgarage

Am Freitag gegen 00.45 Uhr wurde in einer Tiefgarage in der Anton-Schmidt-Straße ein Brand wahrgenommen, woraufhin die örltiche Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausrückte.

Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen aus dem Gebäude drei Personen evakuieren. Die anderen Bewohner waren bereits selbständig aus dem Gebäude gegangen. Letztlich sind keine Verletzte zu beklagen. Zur Brandbekämpfung drang die Feuerwehr in die Tiefgarage ein und konnte den Brandherd an einem Auto erfolgreich bekämpfen. Letztlich kamen zwei Pkw zu Schaden.

Wie vor Ort festgestellt wurde, war die Batterie des brennenden Autos an ein Ladegerät angeschlossen. Mutmaßlich könnte dieser Umstand als Brandursache in Frage kommen.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Das Mehrfamilienhaus selbst wurde komplett verqualmt und war nicht bewohnbar. 11 Personen wurden deshalb in ein Hotel einquartiert. Inwieweit die Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden bzw. wie hoch der Sachschaden in den Wohnungen ist, ist bislang nicht bekannt. Der Rettungsdienst war mit 11 Fahrzeugen und 26 Personen im Einsatz. (pol/fm)