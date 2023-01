Stadtbahnunfall in Stuttgart-Sillenbuch

Beim Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn sind am Mittwoch an der Haltestelle Bockelstraße ein 76 Jahre alter Autofahrer und seine 76 Jahre alte Beifahrerin verletzt worden. Der 76-Jährige war gegen 10.45 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch unterwegs und wollte nach der Haltestelle Bockelstraße nach rechts abbiegen.

Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Richtung Ruit unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.