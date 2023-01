Michelbach an der Bilz – Soko Höhe ermittelt: 89 Jahre alte Frau tot aufgefunden

Am frühen Mittwochabend wurde eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in Michelbach aufgefunden. Bei den Todesfallermittlungen der Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Die Seniorin wurde am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr zuletzt lebend gesehen.

Die Ermittlungen zum Vorfall wurden mittlerweile von der „Soko Höhe“ übernommen, die im Dezember nach einem Tötungsdelikt in Schwäbisch Hall gegründet wurde. Die Soko wurde entsprechend personell aufgestockt. Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen, auch bezüglich möglicher Tatzusammenhänge, die nicht ausgeschlossen werden können.

Eine Obduktion des Opfers soll am Freitag durchgeführt werden. Unterstützt wird die „Soko Höhe“ von Spezialisten der Rechtsmedizin, des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes sowie von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Die „Soko Höhe“ bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Fielen im Verlauf des Mittwochs Personen oder Fahrzeuge in Michelbach auf, die jemandem verdächtig oder fremd vorkamen? Wichtig können auch Hinweise oder Wahrnehmungen sein, die zunächst nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Hinweise werden von der Soko unter der Telefonnummer 07151 950333 entgegengenommen.