Herrenberg: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am Sonntagmorgen gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 1068 zwischen Herrenberg-Kuppingen und Nufringen ein Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person tödlich verletzt wurde. Der 29 Jahre alte Fahrer eines VW Touareg befuhr die Strecke Zeugenaussagen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und kam alleinbeteiligt in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nachdem er etwa 100 Meter im Grünstreifen fuhr, überschlug sich der Pkw mehrfach, wobei der nicht angegurtete Fahrzeuglenker aus seinem VW geschleudert wurde und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Pkw kam im angrenzenden Flurstück zum Stehen. An ihm entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der entstandene Flurschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten für insgesamt fünf Stunden vollständig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben den vier Streifenfahrzeugen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war auch ein Polizeihubschrauber sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen eingesetzt. Die Fahrbahn wurde von einer Spezialfirma gereinigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. (pol/fe)