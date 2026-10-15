Arbeitszeiterfassung als Pflicht: Lösungen für mobile Teams im Betrieb

KI-generiert

Die Erfassung der Arbeitszeit ist für Unternehmen längst keine freiwillige Ordnungsübung mehr. Arbeitsgerichte haben die Pflicht zur systematischen Dokumentation in den vergangenen Jahren deutlich geschärft. Für einzelne Branchen und Beschäftigtengruppen gelten zudem seit Langem ausdrückliche Aufzeichnungsregeln. Viele Betriebe stehen deshalb vor einer praktischen Frage: Wie lässt sich die Arbeitszeiterfassung für mobile Teams so organisieren, dass sie rechtlich trägt und im Alltag nicht stört?

Besonders deutlich zeigt sich das Problem dort, wo Mitarbeitende nicht an einem festen Schreibtisch sitzen. Monteure, Pflegekräfte im ambulanten Dienst, Servicetechniker und Bautrupps beginnen ihren Tag oft an wechselnden Orten. Eine Stempeluhr im Eingangsbereich der Firmenzentrale erreicht diese Beschäftigten kaum. Papierzettel wandern im Fahrzeug mit, werden nachträglich ergänzt und landen gesammelt im Büro.

Der folgende Überblick ordnet die Rechtslage ein und zeigt die besonderen Hürden in mobilen Arbeitsumgebungen. Anschließend geht es um digitale Lösungen und die Kriterien, nach denen Betriebe ein System auswählen und einführen. Das Bauwesen dient dabei als besonders anschauliches Beispiel.

TL;DR – Das Wichtigste in Kürze

Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten heute grundsätzlich systematisch erfassen. Für bestimmte Gruppen gelten feste Fristen und Aufbewahrungspflichten.

Bei der Arbeitszeiterfassung für mobile Teams fehlen oft Terminals, stabile Netzverbindungen und ein fester Erfassungsort.

Mobile Apps buchen Zeiten direkt am Einsatzort und gleichen die Daten später ab, auch nach Funklöchern.

Bei der Auswahl zählen Rechtssicherheit, einfache Bedienung und saubere Exportwege in die Lohnabrechnung.

Über Erfolg oder Scheitern entscheidet am Ende die Akzeptanz der Belegschaft.

Seit wann ist Arbeitszeiterfassung Pflicht?

Eine allgemeine Pflicht zur systematischen Arbeitszeiterfassung ergibt sich heute aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Für einzelne Beschäftigtengruppen besteht sie schon deutlich länger. Lange galt in vielen Betrieben die Praxis, nur Überstunden oder Sonntagsarbeit zu notieren. Die Gerichte haben diese Lücke schrittweise geschlossen. Nach heutiger Lesart muss ein Arbeitgeber ein objektives und verlässliches System bereitstellen, mit dem sich die tägliche Arbeitszeit nachvollziehen lässt. Offen ist bislang vor allem, in welcher Form die Erfassung erfolgen muss. Elektronische Systeme gelten dabei nicht als zwingend, aber als naheliegend.

Konkreter wird es bei den ausdrücklich geregelten Fällen. Nach der Vorschrift aus dem Mindestlohnrecht, die über gesetze-im-internet.de veröffentlicht ist, müssen Arbeitgeber in zwei Fällen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen. Das betrifft zum einen geringfügig Beschäftigte, zum anderen Beschäftigte in den Wirtschaftsbereichen, die das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufzählt. Die Aufzeichnung muss spätestens bis zum Ablauf des siebten Kalendertages nach dem Arbeitstag vorliegen. Aufbewahrt werden muss sie mindestens zwei Jahre.

Verstöße können für Arbeitgeber spürbare Folgen haben. Je nach Einzelfall kommen Bußgelder in Betracht. Hinzu kommt ein Beweisproblem: Fordern Beschäftigte später Vergütung für geleistete Stunden, fehlt ohne saubere Dokumentation die Grundlage, um die Ansprüche zu prüfen oder zu widerlegen. Eine lückenhafte Erfassung ist deshalb nicht nur ein formales Risiko. Sie schwächt auch die eigene Position in Streitfällen.

Büro versus Baustelle: Wo die Erfassung schwieriger wird

Im Büro lässt sich Arbeitszeit fast nebenbei erfassen. In mobilen Arbeitsumgebungen fehlt dagegen genau die Infrastruktur, auf die klassische Systeme bauen. Am festen Arbeitsplatz gibt es Rechner, ein Firmennetz und meist ein Terminal am Eingang. Beginn und Ende des Arbeitstags fallen mit dem Betreten und Verlassen des Gebäudes zusammen. Die Buchung entsteht im Moment des Geschehens und ist damit verlässlich.

Bei wechselnden Einsatzorten zerfällt dieser Zusammenhang. Ein Arbeitstag kann auf dem Betriebshof beginnen, über zwei Kundenadressen führen und mit einer Materialfahrt enden. Wann zählt die Fahrt als Arbeitszeit, wann beginnt die Pause, welcher Auftrag erhält welche Stunden? Wird erst am Abend oder am Wochenende rekonstruiert, verschwimmen genau diese Details. Erinnerung ist eine unzuverlässige Quelle, und je größer der Abstand zum Arbeitstag, desto eher entstehen gerundete Pauschalwerte.

Ein typischer Freitagnachmittag zeigt das Problem. Der Vorarbeiter einer Kolonne sitzt im Transporter und füllt die Stundenzettel der ganzen Woche aus. Ein Blatt ist feucht geworden, auf einem anderen fehlt der Dienstag. Zwei Kollegen sind bereits gegangen und können nicht mehr gefragt werden.

Hinzu kommen technische Hürden. Auf Baustellen, in Kellern, Tiefgaragen oder ländlichen Einsatzgebieten ist der Mobilfunkempfang oft schwach oder bricht ganz ab. Systeme, die für jede Buchung eine Verbindung zum Server brauchen, scheitern dort. Die Erfassung wird dann aufgeschoben, und mit ihr die Genauigkeit.

Arbeitszeiterfassung in mobilen Teams: Welche Optionen gibt es?

Für Teams ohne festen Arbeitsplatz haben sich mobile Apps als praktikabelste Lösung durchgesetzt. Sie verlegen den Erfassungspunkt dorthin, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet. Mitarbeitende buchen Beginn, Pause und Ende auf dem Smartphone oder Tablet. Die Zeiten lassen sich dabei häufig direkt einem Projekt oder Auftrag zuordnen. Der Vorteil liegt im Mechanismus: Die Buchung entsteht im Moment des Ereignisses und nicht in der nachträglichen Rekonstruktion. Daneben existieren weitere Varianten. Dazu gehören mobile Terminals im Baucontainer oder Fahrzeug, Chipkarten, die beim Betreten eines Einsatzorts gelesen werden, und Kolonnenbuchungen, bei denen eine verantwortliche Person die Zeiten für eine ganze Gruppe erfasst.

Entscheidend für den Einsatz im Feld ist die Offline-Fähigkeit. Eine Zeiterfassung für den Bau muss Buchungen auch dann annehmen, wenn das Gerät keine Verbindung hat. Die App speichert die Einträge dazu lokal mit Zeitstempel und überträgt sie automatisch, sobald wieder Netz verfügbar ist. Für die Gültigkeit der Daten spielt es so keine Rolle, ob ein Trupp im Funkloch arbeitet. Nur die Synchronisation verschiebt sich. Wichtig ist dabei, dass das System den ursprünglichen Buchungszeitpunkt festhält und nicht den Zeitpunkt der Übertragung.

Wie viel das ausmacht, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel. Eine Kolonne mit sechs Beschäftigten arbeitet an einem Montag. Fällt sie unter die besonderen Aufzeichnungspflichten, muss die Dokumentation spätestens am Ende des folgenden Montags vorliegen. Werden die Zettel erst vierzehntägig im Büro abgegeben, ist diese Frist bereits verstrichen. Nimmt man an, dass das nachträgliche Ausfüllen pro Person nur zehn Minuten in der Woche kostet, summiert sich das in der Kolonne auf eine Stunde. Das Abtippen im Büro ist darin noch nicht enthalten. Eine App, die am Einsatzort bucht und automatisch überträgt, löst beide Probleme zugleich.

Digitale Zeiterfassung einführen: Welche Kriterien zählen?

Ein System für die Arbeitszeiterfassung in Teams muss vor allem rechtlich belastbar, einfach bedienbar und sauber an die Lohnabrechnung angebunden sein. Rechtliche Belastbarkeit heißt, dass Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit vollständig erfasst und ausreichend lange gespeichert werden. Nachträgliche Änderungen müssen nachvollziehbar protokolliert sein. Ein System, das Korrekturen ohne Spur zulässt, verliert im Streitfall seinen Beweiswert. Bei der Auswahl helfen einige Prüffragen:

Werden Buchungen offline gespeichert und mit dem Originalzeitpunkt synchronisiert?

Lassen sich Zeiten Projekten, Aufträgen oder Kostenstellen zuordnen?

Sind Korrekturen mit Datum und Bearbeiter dokumentiert?

Gibt es Exportformate, die die Lohnbuchhaltung ohne Nacharbeit übernehmen kann?

Bleiben die Daten über die geforderte Aufbewahrungsdauer verfügbar?

Bei den Exportwegen entscheidet sich, ob die Digitalisierung im Büro tatsächlich Arbeit spart. Müssen Daten aus der App von Hand in die Abrechnung übertragen werden, verlagert sich der Aufwand nur. Über Teams hinweg lohnt deshalb ein Test mit echten Daten eines Abrechnungsmonats, bevor der Betrieb vollständig umstellt.

Der wichtigste Faktor ist allerdings die Akzeptanz der Belegschaft. Eine Lösung, die zu viele Klicks verlangt oder als Überwachungsinstrument wahrgenommen wird, führt zu Umgehungen. Dann wird wieder abends nachgetragen. Bewährt hat sich ein schrittweiser Ablauf: Zuerst testet ein Pilotteam die App einige Wochen im Alltag. Danach fließen dessen Rückmeldungen in Einstellungen und Abläufe ein, erst dann folgt die Ausweitung auf den ganzen Betrieb. Umgekehrt wird jede Nachbesserung teuer, weil sich schlechte Gewohnheiten bereits verfestigt haben.

Transparenz hilft dabei mehr als Kontrolle. Sehen Beschäftigte ihre eigenen Stunden, Überstundensalden und Urlaubstage jederzeit selbst, entsteht ein eigenes Interesse an korrekten Buchungen. Sinnvoll ist außerdem, den Betriebsrat früh einzubinden, sofern einer besteht. Auch die Frage nach Standortdaten sollte vorab klar beantwortet sein. Wird erfasst, wo gebucht wurde, sollte nachvollziehbar sein, wofür diese Information genutzt wird und wofür nicht. Je nach Ausgestaltung kann eine fachliche Prüfung der datenschutzrechtlichen Seite sinnvoll sein.