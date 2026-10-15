Stuttgarter Wochenendtipps zum Ausgehen

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Wo was wann geht am nächsten Weekend sagen wir unseren Lesern hier.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Von Freitag bis Sonntag geht das Krautfest in der Innenstadt von Leinfelden-Echterdingen über die Bühne. Ein buntes Programm rund ums Kraut mit Krauthobeln, Krautkopfschmücken, Live-Musik, Tanz-Acts, Krautstemmen und anderen Programmpunkten erwartet die BesucherInnen vom 16.-18.10. beim alljährlichen Krautfest. Natürlich steht das Gemüse auch kulinarisch im Fokus – mit Schupfnudeln, zur Schlachtplatte oder pur.

Am Sonntag findet in der Liederhalle die Stuttgarter Comedy Night statt. Bei der Stuttgarter Comedy Night gehen Humor und Helfen Hand in Hand.

Auf dem Programm stehen Stand-up, Kabarett und Show-Highlights von René Sydow (Foto), Florian Hacke und weiteren Gästen. Der Erlös der Benefizgala geht an den Verein Anna, der Familien mit krebskranken Kindern unterstützt.

Samstag 19.30 Uhr Theater am Olgaeck. „Sonnenlinie“ heißt das Theaterstück und die Nase des Reporters riecht hier modernes Theater das zu 100 Prozent Unterhaltung und Spannung bietet. Nach sieben Jahren Ehe liefern sich Barbara und Michail im Stück „Sonnenlinie“ einen heftigen verbalen Kampf.

Es geht um die Frage, wie können wir uns in einem anderen Menschen wiederfinden? Wie können wir verhindern, einander umzubringen, und uns stattdessen neu verlieben?

Theater am Olgaeck