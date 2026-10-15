Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Wochenendtipps zum Ausgehen

Okt. 15, 2026
sunflair / pixabay

Wo was wann geht am nächsten Weekend sagen wir unseren Lesern hier.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Von Freitag bis Sonntag geht das Krautfest in der Innenstadt von Leinfelden-Echterdingen über die Bühne. Ein buntes Programm rund ums Kraut mit Krauthobeln, Krautkopfschmücken, Live-Musik, Tanz-Acts, Krautstemmen und anderen Programmpunkten erwartet die BesucherInnen vom 16.-18.10. beim alljährlichen Krautfest. Natürlich steht das Gemüse auch kulinarisch im Fokus – mit Schupfnudeln, zur Schlachtplatte oder pur.

Am Sonntag findet in der Liederhalle die Stuttgarter Comedy Night statt. Bei der Stuttgarter Comedy Night gehen Humor und Helfen Hand in Hand.

Auf dem Programm stehen Stand-up, Kabarett und Show-Highlights von René Sydow (Foto), Florian Hacke und weiteren Gästen. Der Erlös der Benefizgala geht an den Verein Anna, der Familien mit krebskranken Kindern unterstützt.

Samstag 19.30 Uhr Theater am Olgaeck. „Sonnenlinie“ heißt das Theaterstück und die Nase des Reporters riecht hier modernes Theater das zu 100 Prozent Unterhaltung und Spannung bietet. Nach sieben Jahren Ehe liefern sich Barbara und Michail im Stück „Sonnenlinie“ einen heftigen verbalen Kampf.

Es geht um die Frage, wie können wir uns in einem anderen Menschen wiederfinden? Wie können wir verhindern, einander umzubringen, und uns stattdessen neu verlieben?  

Theater am Olgaeck

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Arbeitszeiterfassung als Pflicht: Lösungen für mobile Teams im Betrieb

Okt. 15, 2026
Journal

Vom Nebenjob zum eigenen Business: So gelingt die Selbstständigkeit in Stuttgart

Okt. 14, 2026
Journal

KI-Nutzung in Baden-Württemberg wächst – betriebliche Regeln fehlen häufig

Okt. 13, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Wochenendtipps zum Ausgehen

15. Oktober 2026
Journal Regiotainment

Arbeitszeiterfassung als Pflicht: Lösungen für mobile Teams im Betrieb

15. Oktober 2026
Journal

Vom Nebenjob zum eigenen Business: So gelingt die Selbstständigkeit in Stuttgart

14. Oktober 2026
Journal

KI-Nutzung in Baden-Württemberg wächst – betriebliche Regeln fehlen häufig

13. Oktober 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen