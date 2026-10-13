Stuttgart Bike Night: Jeden Donnerstag entspanntes Radeln durch die City

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Kein Bock auf Leistungsradeln: Musik, Lichterketten und ganz bewusst ohne Leistungsdruck. Hier kann man auch Kontakte knüpfen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im bunten Trikot, starrer Blick nach vorne und treten bis der Arzt kommt – die „Leistungsradler“ mit ihren hochmodernen Fahrrädern verärgern so manchen Spaziergänger. Vor kurzem traf der Reporter in der Natur zwei Frauen im mittleren Alter, die sich über die Radfahr-Raser beschwerten.

Die „Stuttgart Bike Night“ will hier Abhilfe schaffen. Jeden Donnerstag radelt man als Gruppe mit Musik und Lichterketten durch die Stuggi City. Langsam und Spaß betont ist das Tempo. Toll findet das der SJ Reporter!

Los geht es immer um 18 Uhr. Auf der Homepage des Events heißt es: „Wir verstehen uns als inklusive Gruppe, die einen sicheren Ort ohne Diskriminierung schaffen möchte, an dem sich alle wohl und willkommen fühlen können!“

Stuttgart Bike Night