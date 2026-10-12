Stromausfall trotz Solardach: Was eine PV-Anlage in Freiburg wirklich versorgen kann

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Die Frage, wie verlässlich eine Photovoltaikanlage bei einem Stromausfall tatsächlich ist, beschäftigt viele Haushalte weiterhin. Mit dem wachsenden Interesse an Solartechnik, Speichern und mehr Eigenversorgung rückt auch die Ersatzstromfrage stärker in den Fokus. Zugleich hält sich die verbreitete Annahme, ein Solardach sichere bei Netzausfall automatisch die Stromversorgung, obwohl das technisch zu kurz greift.

Der Grund liegt nicht an den Modulen, sondern am Zusammenspiel mit dem öffentlichen Netz. Ob ein Haushalt dann einzelne Geräte oder größere Teile der Hausinstallation weiter versorgen kann, hängt von zusätzlicher Technik ab. Für Haushalte in Freiburg und anderswo in Baden-Württemberg ist deshalb eine Unterscheidung wichtig: Eine PV-Anlage erzeugt Strom – eine Versorgung bei Netzausfall muss eigens dafür ausgelegt sein.

Warum das Thema Stromausfall bei PV-Anlagen aktuell viele Haushalte beschäftigt

Bei PV-Anlagen in Freiburg stellt sich für viele Haushalte vor allem eine Frage: Was passiert bei einem Stromausfall? Im üblichen Betrieb wandelt der Wechselrichter den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom für das Haus um. Er arbeitet dabei mit dem öffentlichen Stromnetz zusammen: Strom, den der Haushalt gerade nicht benötigt, kann eingespeist werden; bei Bedarf kommt Strom aus dem Netz hinzu. Fällt dieses Netz aus, schaltet ein gewöhnlicher netzgekoppelter Wechselrichter ab. Die EnBW-Erklärung zur PV-Anlage bei Stromausfall beschreibt diesen Schutzmechanismus: Er verhindert, dass die Anlage unkontrolliert Strom in Leitungen abgibt, an denen möglicherweise Reparaturpersonal arbeitet.

Die Abschaltung ist also keine Fehlfunktion, sondern eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Auch ein Batteriespeicher ändert daran allein nichts. Er kann im normalen Betrieb Solarstrom für spätere Stunden bereithalten; ob seine Energie bei einem Netzausfall im Haus ankommt, hängt jedoch von der Auslegung des gesamten Systems ab. Dasselbe gilt für die Module: Sonnenschein auf dem Dach bedeutet nicht automatisch Spannung an den Steckdosen. Erst eine dafür geeignete Anlage kann ein vom öffentlichen Netz getrenntes Versorgungsnetz im Haus aufbauen. Wer die Funktion einer bestehenden Anlage beurteilen will, muss deshalb über die Angabe „PV mit Speicher“ hinausblicken.

Was Haushalte bei Notstrom und Ersatzstrom häufig verwechseln

Der Begriff „notstromfähig“ kann verschiedene Funktionen bezeichnen. Eine einfache Notstromlösung stellt bei einem Ausfall Strom an einer dafür vorgesehenen Steckdose oder für ausgewählte Verbraucher bereit. Je nach System muss sie von Hand aktiviert werden. Bei einer solchen Lösung stammt die Energie häufig zunächst aus dem Batteriespeicher; ob und wie die Solarmodule während des Ausfalls weiter Energie liefern, ist eine Frage der konkreten Technik. Eine einzelne Notstromsteckdose macht daher nicht die gesamte Hausinstallation wieder betriebsbereit.

Eine Ersatzstromversorgung ist umfassender angelegt. Sie trennt die dafür vorgesehene Hausinstallation vom ausgefallenen öffentlichen Netz und versorgt sie über ein eigenes, zeitweiliges Netz. Bei passenden Komponenten kann die PV-Anlage währenddessen weiter Strom erzeugen und den Speicher nachladen. Wie viel vom Haus tatsächlich versorgt wird und wie die Umschaltung erfolgt, unterscheidet sich von Anlage zu Anlage. Die Einordnung von Elektro+ und der Energieberatung der Verbraucherzentralen macht deutlich, dass eine Versorgung einzelner Anschlüsse und die Versorgung des Hausnetzes technisch unterschiedliche Aufgaben sind. Beide Begriffe sollten deshalb nicht als austauschbares Versprechen verstanden werden.

Diese Technik muss für Ersatzstrom zusammenspielen

Für eine Ersatzstromlösung mit Speicher braucht es einen Wechselrichter, der für diesen Betriebszustand geeignet ist. Während ein gewöhnlicher netzgekoppelter Wechselrichter beim Ausfall abschaltet, muss eine ersatzstromfähige Kombination im getrennten Bereich die elektrische Versorgung aufrechterhalten können. Hinzu kommen ein passender Batteriespeicher und eine Trenn- beziehungsweise Umschalteinrichtung. Die Netztrennung sorgt dafür, dass aus dem Haus kein Strom in den ausgefallenen öffentlichen Netzabschnitt gelangt. Erst danach können die vorgesehenen Stromkreise sicher aus der eigenen Anlage versorgt werden.

Ebenso wichtig ist die Elektroinstallation im Gebäude. Soll nur ein begrenzter Bereich versorgt werden, müssen die betreffenden Stromkreise entsprechend eingebunden sein. Soll die Versorgung weiter reichen, steigen die Anforderungen an Planung und Auslegung. Der Wechsel zwischen Netzbetrieb und Ersatzstrom ist zudem nicht bei jeder Anlage gleich: Bei manchen Systemen ist eine Unterbrechung bemerkbar. Geräte, die auf eine durchgehend unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind, benötigen deshalb eine gesonderte Betrachtung.

Auch das Verhalten nach einem vollständig entladenen Speicher gehört zur Systemprüfung: Ob die Anlage ohne verfügbares öffentliches Netz wieder anlaufen und Solarstrom nutzen kann, richtet sich nach ihren technischen Eigenschaften.

Eine sichere Ersatzstromfunktion lässt sich somit nicht allein aus der Leistung der Solarmodule oder der Kapazität des Speichers ablesen. Entscheidend ist, ob Wechselrichter, Speicher, Umschaltung und Hausinstallation zueinander passen. Bei einer Bestandsanlage kann eine Nachrüstung Änderungen an mehreren dieser Teile erfordern; sie ist keine Eigenschaft, die durch einen zusätzlichen Schalter automatisch entsteht. Arbeiten an Netztrennung und Verteilung gehören in die Hände qualifizierter Elektrofachkräfte.

Welche Geräte sollen im Ernstfall weiterlaufen?

Vor der Wahl einer technischen Lösung steht eine praktische Frage: Was muss während eines Stromausfalls überhaupt verfügbar sein? Für einen Haushalt können Kühlgerät, einige Leuchten, Router oder Heizungssteuerung wichtiger sein als die gleichzeitige Nutzung sämtlicher Steckdosen. Welche Geräte tatsächlich betrieben werden können, hängt von ihrer Leistungsaufnahme und der Auslegung der Anlage ab.

Ein Gerät kann außerdem beim Einschalten vorübergehend mehr Leistung benötigen als im laufenden Betrieb. Die Summe aller angeschlossenen Verbraucher ist deshalb nicht die einzige Größe, die bei der Planung zählt.

Hinzu kommt die Verteilung auf die Phasen der Hausinstallation. Manche Notstromlösungen versorgen nur einen einphasigen Anschluss. Eine dreiphasige Ersatzstromversorgung kann für umfassendere Anforderungen relevant sein, setzt aber ebenfalls passende Komponenten und eine entsprechende Auslegung voraus. „Dreiphasig“ bedeutet dabei weder unbegrenzte Leistung noch, dass jedes größere Gerät im Haus während eines Ausfalls gleichzeitig betrieben werden kann. Entscheidend ist, welche Stromkreise einbezogen sind und welche Leistung Wechselrichter und Speicher im Ersatzstrombetrieb bereitstellen können.

Die mögliche Versorgungsdauer schwankt. Ein gut gefüllter Speicher bietet andere Reserven als ein fast leerer; ein geringer Solarertrag begrenzt die Möglichkeit, Energie nachzuladen. Auch der Verbrauch während des Ausfalls macht einen Unterschied: Wer nur wenige Geräte nutzt, beansprucht den Speicher anders als ein Haushalt mit mehreren gleichzeitig laufenden Verbrauchern. Sinnvoll ist daher eine Prioritätenliste statt der pauschalen Erwartung, das Haus könne unabhängig von Wetter, Tageszeit und Ladezustand unverändert weiterbetrieben werden.

Ersatzstrom in Freiburg schon bei der Anlagenplanung mitdenken

Bei der Planung einer neuen Anlage lässt sich die gewünschte Versorgung bei einem Stromausfall von Beginn an beschreiben. Es macht einen Unterschied, ob nur ein Gerät an einer separaten Steckdose betrieben werden soll oder ob ausgewählte Stromkreise beziehungsweise größere Teile der Hausinstallation weiterlaufen sollen. Auch in Freiburg gehört die Ersatzstromfrage damit zur technischen Planung einer Photovoltaikanlage und nicht erst zur Reaktion auf einen tatsächlichen Netzausfall.

Für Eigentümer einer bestehenden Anlage beginnt die Prüfung bei den vorhandenen Geräten und Unterlagen. Maßgeblich sind das Modell des Wechselrichters, die Eigenschaften des Speichers und die Frage, ob bereits eine geeignete Umschalteinrichtung installiert ist. Ebenso sollte klar sein, welche Anschlüsse bei einem Stromausfall versorgt werden und ob dafür eine manuelle Handlung erforderlich ist. Die Bezeichnung einer Anlage als „speicherfähig“ oder „mit Batterie“ beantwortet diese Fragen noch nicht. Ob eine Nachrüstung technisch sinnvoll möglich ist, hängt von der Kombination der vorhandenen Komponenten und der Elektroinstallation ab.

Am Ende geht es weniger um die Größe des Solardachs als um ein überprüfbares Versorgungskonzept: Welche Verbraucher haben Vorrang, welche Stromkreise sind dafür vorgesehen, und wie verhält sich das System bei geringer Erzeugung oder leerem Speicher? Wer diese Punkte kennt, kann die Fähigkeiten der eigenen Anlage realistischer einschätzen. Ein Solardach bleibt auch ohne Ersatzstromfunktion nützlich für die Stromerzeugung im normalen Betrieb. Für die Versorgung während eines Netzausfalls zählt jedoch eine zusätzliche, ausdrücklich dafür geplante Funktion.