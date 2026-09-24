Filmtipps: Independent aber Top! 

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Independent Filme werden mit kleinem Geld produziert eben von kleineren Produktionen. Dennoch können auch diese Filme gut sein!

Von Alexander Kappen

„Boi“ – spanisches Krimi-Drama, wobei es sich kaum einordnen lässt. Boi der Titel bezieht sich auf den Hauptdarsteller, der gerade mit dem Erwachsenwerden zu kämpfen (Thema des Films) hat. Er ist Mitte 20, Hobby-Autor und ist Chauffeur in Barcelona. Seine Freundin ist schwanger und er ist noch nicht bereit für die Verantwortung. Deshalb hat er Streit mit seiner Freundin, die sich eine kurze Auszeit genommen hat.

Es ist ein Einblick in die Gefühlswelt von „Boi“ wie sein Vorname lautet. Er hat zu kämpfen mit seinem Chef, der ihn ständig anruft, um ihn an die Tugenden Pünktlichkeit, Sauberkeit und Diskretion zu erinnern. Er versucht ständig seine Freundin zu erreichen, die ihn aber ignoriert. Nun gerät er noch zusätzlich in ein Abenteuer mit seinem beiden chinesichen Businesssleuten, die er in der Stadt herumfährt. Immer wieder kommen Mystery-Elemente vor wie zum Beispiel ein kleinwüchsiger Mann, der ihn mit großen Augen anschaut. Oder eine Bar, die voll von Papageien ist und Cocktails, die superbunt mit Wunderkerzen und superdekoriert schon eher märchenhaft daherkommen.

Tolle Musik – Minimal House ! Super! Kurzweiliger Film ohne viel nerviges Geballer oder dumme Sprüche!

Boi – Trailer (HD) Trailer leider nur in englisch! Liegt aber am Genre Independent Film, das eben nicht soviele Fans hat dass es den Trailer dann eben auch in deutsch gibt. Anschaubar auf Netflix.

„Finder´s Fee“ – kanadisches Drama von 2001. Thema des Films ist die Gier des Menschens. Ein junger Mann findet auf dem Heimweg einen Geldbeutel mit einem Lotto-Los, das 6 Millionen Euro wert ist. Leider hat er bereits den Besitzer angerufen. Er läßt nun das Los verschwinden. Seine Kumpels sind zum Pokern zu Besuch. Man schlägt den Besitzer der vorbeikommt fast tot. Dann überläßt man ihm das Lottolos. Das Gute scheint gesiegt zu haben. Dann stellt sich heraus, dass der echte Besitzer (der später vorbeikommt) leer ausgeht, denn der mann der das Los abgeräumt hat war der Schwager des Besitzers, dessen Telefonnummer im Geldbeutel war. … Ständige Spannung mit geringsten finanziellen Mitteln, wirklich sehr kreativ. Film ist auf englisch mit deutschen Untertieln.

Finder’s Fee (2001) Official Trailer #1 – Ryan Reynolds, James Earl Jones Movie