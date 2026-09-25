Aktuelle BAG-Entscheidung: Warum bei Kündigungen die Dreiwochenfrist zählt

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Wer eine Kündigung erhält, hat häufig weniger Zeit zum Handeln, als zunächst vermutet. Eine aktuell veröffentlichte Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zeigt erneut, welche Bedeutung dabei die Dreiwochenfrist des Kündigungsschutzgesetzes hat. Das Urteil stammt vom 7. Mai 2026 und wurde am 22. September 2026 veröffentlicht. Im Verfahren spielte unter anderem die Frage eine Rolle, ob eine Kündigungsschutzklage rechtzeitig erhoben worden war. Für Beschäftigte bleibt damit eine zentrale Regel im Fokus: Wer eine schriftliche Kündigung gerichtlich angreifen möchte, muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach deren Zugang Klage erheben.

Aktuelle BAG-Entscheidung rückt die Klagefrist in den Blick

Im Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht ging es um eine Kündigung während der Wartezeit. Der Kläger hatte zunächst den Deutschen Wetterdienst als beklagte Partei bezeichnet, obwohl das Arbeitsverhältnis rechtlich mit der Bundesrepublik Deutschland bestand. Das Landesarbeitsgericht und schließlich auch das Bundesarbeitsgericht kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass sich aus der Klageschrift und den Umständen ausreichend erkennen ließ, gegen wen sich die Klage tatsächlich richtete.

Für die Dreiwochenfrist war das entscheidend. Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, dass die Klage rechtzeitig erhoben worden war. Zugleich verweist die Entscheidung auf den Zweck der Frist: Arbeitgeber sollen zeitnah Rechtssicherheit darüber erhalten, ob eine Kündigung gerichtlich angegriffen wird.

Der Fall zeigt allerdings auch, wie schnell sich bei einer Kündigung Detailfragen ergeben können. Oliver Leicht, Rechtsanwalt aus Backnang, weist als Expertenrat im Zusammenhang mit Kündigungen darauf hin, dass schnelles und zugleich überlegtes Handeln entscheidend ist. Das gilt vor allem deshalb, weil Verhandlungen mit dem Arbeitgeber oder die Prüfung weiterer Optionen die gesetzliche Klagefrist grundsätzlich nicht stoppen.

Wann die drei Wochen beginnen

Entscheidend ist nicht das Datum, das oben auf dem Kündigungsschreiben steht. Die Frist beginnt grundsätzlich mit dem Zugang der schriftlichen Kündigung. Das ist der Zeitpunkt, zu dem das Schreiben so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass unter gewöhnlichen Umständen mit einer Kenntnisnahme gerechnet werden kann.

Wird die Kündigung persönlich übergeben, ist der Zugang meist einfach festzustellen. Schwieriger kann es bei einer Zustellung per Post oder Boten werden. Deshalb empfiehlt es sich, das Zugangsdatum zu notieren und den Umschlag aufzubewahren. Kommt es später zu einem Streit über die Einhaltung der Dreiwochenfrist, kann der genaue Zeitpunkt von erheblicher Bedeutung sein.

Nach § 4 Kündigungsschutzgesetz muss ein Arbeitnehmer, der geltend machen möchte, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen unwirksam ist, innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben.

Die Frist betrifft dabei nicht nur die klassische ordentliche Kündigung. Sie spielt grundsätzlich auch bei außerordentlichen beziehungsweise fristlosen Kündigungen und bei Änderungskündigungen eine Rolle.

Warum Abwarten riskant sein kann

Nach einer Kündigung beginnen häufig zunächst Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dabei kann es um eine mögliche Weiterbeschäftigung, einen Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag oder um eine Abfindung gehen.

Solche Verhandlungen verändern die Dreiwochenfrist jedoch grundsätzlich nicht. Auch wenn beide Seiten noch miteinander sprechen, läuft die Frist weiter. Wer sich darauf verlässt, nach Abschluss der Gespräche gegebenenfalls noch eine Kündigungsschutzklage einreichen zu können, kann deshalb seine rechtlichen Möglichkeiten verlieren.

Ähnliches gilt für Vereinbarungen, die unmittelbar nach einer Kündigung vorgelegt werden. Beschäftigte sind nicht verpflichtet, einen Aufhebungsvertrag oder eine Abwicklungsvereinbarung sofort zu unterschreiben. Vor einer Unterschrift sollte klar sein, welche rechtlichen und finanziellen Folgen damit verbunden sind.

Von Bedeutung ist außerdem die Form der Kündigung. Nach § 623 BGB bedarf die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch Kündigung grundsätzlich der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Kündigung allein per E-Mail, Messenger oder SMS erfüllt diese gesetzliche Vorgabe daher grundsätzlich nicht.

Was passiert, wenn die Frist verstreicht?

Die Folgen einer versäumten Klagefrist können weitreichend sein. § 7 Kündigungsschutzgesetz sieht grundsätzlich vor, dass eine Kündigung als von Anfang an rechtswirksam gilt, wenn ihre Rechtsunwirksamkeit nicht rechtzeitig geltend gemacht wurde.

Damit kann die Frist selbst dann entscheidend sein, wenn möglicherweise inhaltliche Einwände gegen die Kündigung bestehen. Das Kündigungsschutzgesetz kennt zwar die Möglichkeit einer nachträglichen Zulassung der Klage, dafür gelten jedoch besondere Voraussetzungen. Sie ist deshalb kein Ersatz dafür, die Dreiwochenfrist von Beginn an im Blick zu behalten.

Eine Besonderheit besteht bei Kündigungen, die die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform gar nicht erfüllen. § 4 KSchG knüpft ausdrücklich an den Zugang einer schriftlichen Kündigung an. Bei lediglich mündlich oder elektronisch ausgesprochenen Kündigungen kann sich die Rechtslage deshalb anders darstellen. Auch hier ist eine zeitnahe Klärung sinnvoll, statt sich auf eine mögliche Ausnahme von der Dreiwochenregel zu verlassen.

Welche Punkte bei einer Kündigung geprüft werden

Ob eine Kündigung wirksam ist, lässt sich nicht allein anhand des Kündigungsschreibens beurteilen. Für eine rechtliche Prüfung können mehrere Aspekte eine Rolle spielen.

Dazu gehört zunächst die Frage, ob das Kündigungsschutzgesetz auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet. Der allgemeine Kündigungsschutz setzt grundsätzlich voraus, dass das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht und der Betrieb regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt. Gerade in Zeiten rückläufiger Beschäftigtenzahlen in Teilen der baden-württembergischen Industrie können Fragen rund um Stellenabbau und Kündigungen zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Für die Berechnung der Beschäftigtenzahl gelten zusätzliche gesetzliche Vorgaben.

Daneben können die Art und der Grund der Kündigung relevant sein. Bei einer betriebsbedingten Kündigung können etwa die betrieblichen Gründe und die Sozialauswahl eine Rolle spielen. Bei einer verhaltensbedingten Kündigung ist unter anderem zu prüfen, welches Verhalten vorgeworfen wird und ob zuvor eine Abmahnung erforderlich gewesen wäre.

Besteht ein Betriebsrat, muss dieser vor jeder Kündigung angehört werden. Unterbleibt die vorgeschriebene Anhörung, ist die Kündigung unwirksam.

Besondere Vorschriften können außerdem beispielsweise bei Schwangerschaft, Elternzeit oder einer Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung greifen. Welche Regeln einschlägig sind, hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab.

Welche Unterlagen jetzt wichtig sind

Wer nach einer Kündigung seine rechtliche Situation prüfen lassen möchte, sollte die wichtigsten Unterlagen möglichst früh zusammentragen. Dazu gehören vor allem das Kündigungsschreiben und Informationen darüber, wann und auf welchem Weg es zugegangen ist.

Hilfreich sind außerdem der Arbeitsvertrag einschließlich späterer Ergänzungen, vorhandene Abmahnungen, relevante Korrespondenz mit dem Arbeitgeber sowie gegebenenfalls Unterlagen über Betriebszugehörigkeit und Tätigkeit. Bei betriebsbedingten Kündigungen können zudem Informationen zur bisherigen Position und zu vergleichbaren Beschäftigten relevant werden.

Eine geordnete Dokumentation erleichtert es, zunächst die entscheidenden Fragen zu klären: Welche Frist läuft? Greift der allgemeine oder ein besonderer Kündigungsschutz? Gibt es formale Einwände? Und welche Möglichkeiten bestehen für das weitere Vorgehen?

Eine Abfindung gibt es nicht automatisch

Ein weiterer verbreiteter Irrtum betrifft die Abfindung. Allein die Tatsache, dass ein Arbeitgeber kündigt, begründet grundsätzlich keinen automatischen Anspruch auf eine Abfindung.

Ein gesetzlicher Anspruch kann beispielsweise bei einer betriebsbedingten Kündigung unter den besonderen Voraussetzungen des § 1a KSchG entstehen. Dafür muss der Arbeitgeber unter anderem im Kündigungsschreiben darauf hinweisen, dass die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt wird und der Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der Klagefrist eine Abfindung beanspruchen kann.

Daneben können Abfindungen individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Gerade Kündigungsschutzverfahren enden häufig mit einem gerichtlichen Vergleich, in dem sich beide Seiten auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Abfindungszahlung verständigen. Ein bestimmtes Ergebnis lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Verfahren können ebenso mit einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses oder mit der Feststellung enden, dass die Kündigung wirksam war.

Drei Wochen können schneller vergehen als gedacht

Die jetzt veröffentlichte BAG-Entscheidung macht deutlich, dass bei einer Kündigung nicht nur die inhaltlichen Gründe eine Rolle spielen. Auch formale und prozessuale Fragen können darüber entscheiden, ob Einwände gegen eine Kündigung überhaupt geprüft werden.

Beschäftigte sollten deshalb zunächst feststellen, wann ihnen das Kündigungsschreiben zugegangen ist, und von diesem Zeitpunkt aus die Dreiwochenfrist berechnen. Parallel lassen sich Unterlagen ordnen und mögliche rechtliche Fragen klären. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber oder Gespräche über eine Abfindung sollten nicht dazu führen, die laufende Frist aus dem Blick zu verlieren.

Die Dreiwochenfrist bedeutet dabei nicht, dass jede Kündigung zwangsläufig gerichtlich angegriffen werden muss. Sie setzt vielmehr den zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen diese Möglichkeit in der Regel wahrgenommen werden muss. Wer die eigene Situation zunächst prüfen möchte, sollte deshalb nicht erst bis zum Ende der Frist abwarten.