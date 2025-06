SOKO „Garten“ – Ermittlungen neu strukturiert

Schwaikheim. Seit über 250 Tagen bearbeitete eine Sonderkommission (SOKO) den Tötungsfall um Margaretha S. mit einem enormen Ermittlungsaufwand. Am 6. Juni 2025 entschied die Polizei, diese SOKO aufzulösen und die weiteren Ermittlungen in die reguläre kriminalpolizeiliche Organisation zu überführen.

Der Leiter der SOKO, Kriminaldirektor Lühning, bestätigte, dass in den bisherigen Ermittlungen mehr als 1.400 Spuren ausgewertet wurden. Die Entscheidung fällt nach intensiver Arbeit an zahlreichen Hinweisen. Ziel sei es, die Ermittlungen weiterhin zielgerichtet fortzusetzen, jedoch in einer effizienteren Struktur. (mp)