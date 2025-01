Untertürkheim: Tatverdächtiger nach Silvesternacht-Attacke festgenommen

Peter-Kirchhoff / Pixelio

Stuttgart-Untertürkheim. In den frühen Januartagen hat die Polizei Stuttgart einen bedeutenden Ermittlungserfolg erzielt. Am Mittwoch, den 8. Januar 2025, wurde ein 26-jähriger Mann festgenommen, der beschuldigt wird, während der Silvesternacht Raketen auf eine 20-jährige Frau abgefeuert zu haben, was zu schweren Verletzungen bei ihr führte.

Die Ermittlungen der Polizei führten die Beamten zu dem Tatverdächtigen, der gegen 16 Uhr in einer Wohnung in Stuttgart-Untertürkheim gefasst werden konnte. Der Mann besitzt die algerische Staatsangehörigkeit und wurde am Donnerstag, den 9. Januar 2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, und der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Die Polizei hat zudem ein Hinweisportal eingerichtet, um weitere Informationen zu der Tat zu sammeln. Zeugen, die möglicherweise Fotos oder Videos vom Vorfall haben, sind aufgefordert, diese auf dem Portal unter Hinweisportal BW hochzuladen. Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe und fordert Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Weitere Informationen und Zeugenaufruf

Die Behörden erhoffen sich durch die Veröffentlichung dieser Informationen zusätzliche Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen können. Die Vorfälle der Silvesternacht haben in der Öffentlichkeit Besorgnis ausgelöst, und die Polizei ist bestrebt, die Hintergründe des Angriffs umfassend aufzuklären.