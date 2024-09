Baden-Württemberg: 136.000 Menschen seit 2000 ins Ausland abgewandert

pixabay / JanSimonMD / gemeinfrei

Stuttgart / Baden-Württemberg. Die Anzahl der Deutschen, die Baden-Württemberg im vergangenen Jahr in Richtung Ausland verlassen haben, beträgt circa 26 400. Dieser Wert ist eines der höchsten Ergebnisse seit der Jahrtausendwende, wobei lediglich in den Jahren 2007 bis 2009 sowie 2022 eine noch größere Anzahl von Auswanderungen verzeichnet wurde.

Von Dirk Meyer ( kai )

Insgesamt haben seit dem Jahr 2000 etwa 567 000 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger mit deutscher Staatsangehörigkeit ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt, wie das Statistische Landesamt mitteilt.

Vorübergehende Auslandsaufenthalte

Es ist wichtig zu klären, dass nicht jeder Umzug eines deutschen Staatsangehörigen als dauerhafte Auswanderung betrachtet werden kann. Viele dieser Auslandsaufenthalte sind zeitlich befristet, oft aus beruflichen Gründen.

Im Jahr 2023 sind rund 15 800 deutsche Staatsbürger aus dem Ausland nach Baden-Württemberg zurückgekehrt. Dies ergibt einen Nettowanderungsverlust von etwa 10 600 Personen für das vergangene Jahr. Seit 2000 summiert sich das Minus auf annähernd 136 000 Personen.

Beliebte Zielländer im Jahr 2023

Die Schweiz hat auch im Jahr 2023 weiterhin als bevorzugtes Zielland für viele Deutsche aus Baden-Württemberg gedient. Per Saldo zogen rund 5 100 deutsche Staatsbürger in die Schweiz. Auf den weiteren Plätzen folgen Österreich mit einem Verlust von etwa 1 000 Personen sowie Frankreich und Spanien mit etwa 600 und 500 Personen.

Die Vereinigten Staaten verzeichneten ebenfalls eine gewisse Beliebtheit; hier wanderten rund 400 deutsche Staatsangehörige aus dem Südwesten ein.

Regionale Unterschiede in der Abwanderung

Die Abwanderung von Deutschen aus Baden-Württemberg ließ sich in allen Stadt- und Landkreisen beobachten. Besonders ausgeprägt waren die Wanderungsverluste in den Landkreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut sowie im Stadtkreis Stuttgart. In diesen südbadischen Landkreisen entfielen aufgrund der Nähe zur Grenze über drei Viertel der gesamten Abwanderung auf die Schweiz.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Abwanderung von Deutschen aus Baden-Württemberg ein anhaltendes Phänomen ist, das sich über die Jahre hinweg etabliert hat. Die Gründe sind vielfältig, und die Entwicklung zeigt, wie wichtig es ist, die Trends und Wanderungsmuster zu analysieren, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen besser zu verstehen.