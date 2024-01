Zahl der Raucher auch 2023 rückläufig – Neuartige Rauchprodukte auf dem Vormarsch

Boys in Bristol Photography / Pexels

In den letzten Jahren hat sich ein bemerkenswerter Trend in der Welt des Rauchens abgezeichnet. Die Zahl der traditionellen Raucher geht zwar seit Jahren stetig zurück, aber neuartige Rauchprodukte sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Aber was steckt hinter diesem Phänomen? Und was bedeutet es für die Zukunft des Rauchens und die Gesellschaft?

Die sinkende Zahl der traditionellen Raucher

Es ist kein Geheimnis, dass das Rauchen von traditionellen Zigaretten in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Dies bestätigen alle Umfragen und ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Einer davon ist die zunehmende Bewusstheit über die gesundheitlichen Risiken, die mit dem Rauchen verbunden sind. Viele Menschen legen mehr Wert auf einen gesunden Lebensstil und haben erkannt, dass das Rauchen ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Image des Rauchens, beispielsweise in medialen Darstellungen. In der Vergangenheit war das Rauchen weit verbreitet und wurde oft als normal, akzeptabel und häufig als cool angesehen. Heute jedoch wird das Rauchen zunehmend als ungesund und unsozial angesehen, was viele Menschen davon abhält, mit dem Rauchen anzufangen oder fortzufahren.

Der Aufstieg der neuartigen Rauchprodukte

Während die Zahl der traditionellen Raucher sinkt und der Tabakverband auch für 2023 sinkende Umsätze für ‘normale’ Rauch- und Tabakprodukte meldet, steigt die Beliebtheit von neuartigen Rauchprodukten. Diese Produkte, zu denen E-Zigaretten, Vape-Pens und andere Formen des Dampfens gehören, bieten eine alternative Form des Rauchens, die viele Menschen ästhetisch ansprechend finden und die derzeit als deutlich weniger gesundheitsschädlich gilt.

Ein Grund für die Beliebtheit dieser Produkte ist zudem ihre Vielseitigkeit. Sie bieten eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und Stärken, die es den häufig jungen Benutzern ermöglichen, ihre Raucherfahrung individuell zu gestalten. Darüber hinaus sind sie weniger reguliert als traditionelle Zigaretten, was sie zu einer attraktiven Option an Orten, an denen das normale Rauchen verboten ist, macht. Der Nichtraucherschutz gilt weithin als einer der Hauptgründe dafür, dass der Konsum von Zigaretten und Tabak wie diesen Winston Sparpakete seit vielen Jahren rückläufig ist.

Der Hauptfaktor, der zur Beliebtheit der neuartigen Rauchprodukte beiträgt, dürfte die Wahrnehmung sein, dass sie weniger schädlich sind als traditionelle Zigaretten. Der Umstand, dass die Produkte verdampft und nicht verbrannt werden, unterstützt diese Sichtweise und erschließt insbesondere junge Kundenkreise, die dem traditionellen Rauchen den Rücken gekehrt haben. Es wird allerdings noch deutlich mehr Forschung zu diesem Thema benötigt, um insbesondere auch die Langzeitwirkungen der neueratigen Rauchprodukte besser beurteilen zu können.

Die Zukunft des Rauchens

Angesichts dieser Trends stellt sich die Frage, wie die Zukunft des Rauchens aussehen wird. Wird die Gesamtzahl der Raucher weiterhin abnehmen oder sorgen neuartige Rauchprodukte für das große Comeback des gesundheitsgefährdenden Lasters? Derzeit steigt die Zahl der jugendlichen und Rauchern augenscheinlich entgegen des Gesamttrends wieder leicht an, allerdings sind aktuelle und belastbare Zahlen schwer zu finden.

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich diese Trends entwickeln werden. Es ist jedoch klar, dass das Rauchen sich verändert und dass diese Veränderungen Auswirkungen auf die Gesundheit der Gesellschaft haben werden. Es ist daher wichtig, dass wir diese Entwicklungen genau beobachten und Verantwortliche in Politik und Medien entsprechend – beispielsweise mit Dampf-Verboten für Clubs, Bars, Cafés etc. – reagieren.

Egal ob es sich lediglich um eine Verschiebung vom traditionellen Rauchen zum Dampfen unterschiedlicher Inhaltsstoffe handelt oder wir tatsächlich vor einer Trendwende stehen: Rauchen ist und bleibt vorläufig ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Es ist daher entscheidend, dass wir als Gesellschaft weiterhin Wege finden, um das Rauchen nicht noch attraktiver und zugleich sicherer und gesünder zu machen, und dass wir die Menschen über die Risiken und Vorteile der verschiedenen Rauchmethoden aufklären.