Rekordjahr in der Wilhelma: 1,8 Millionen Besucher

FlipSide / Pexels

Die Wilhelma in Stuttgart kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Mit einer Rekordzahl von 1,8 Millionen Besuchern erfreute sich Deutschlands einziger zoologisch-botanischer Garten großer Beliebtheit. Dies entspricht einem Anstieg von über 12 % im Vergleich zum Vorjahr.

Von Dirk Meyer (kai)

Direktor Dr. Thomas Kölpin führt den Erfolg vor allem auf die Eröffnung der neuen Themenwelt „Terra Australis“ im Juli 2023 zurück. Besucher jeden Alters sind von der faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt des fünften Kontinents begeistert.

Besondere Publikumsmagneten sind dabei die Koalas und die seltenen Quokkas, die kein anderer Zoo in Europa beherbergt. Die natürlichen Lebensräume in der „Terra Australis“ wurden durch die Verwendung von heimischen Pflanzenarten sorgfältig nachgebildet.

Ein weiteres Highlight war die Eröffnung des Asiatischen Schaubauernhofs, auf dem asiatische Nutztiere wie Kaschmirziegen, Romanow-Schafe und Vietnamesische Hängebauchschweine zu sehen sind. Neben den Tieren wurden auch typische Kulturpflanzen aus verschiedenen Regionen Asiens angebaut, um den Besuchern Einblicke in die asiatische Landwirtschaft zu ermöglichen. Aktuell entsteht in der Nachbarschaft die Anlage für Sibirische Tiger, um den Konflikt zwischen Mensch und Tier in einem gemeinsamen Lebensraum darzustellen.