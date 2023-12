Neueröffnung: Café-Bar „Junglez“ im Westen

Symbolbild / Rachel Claire / Pexels

In der Bebelstraße 83 gibt es ab sofort leckere Drinks und Dschungelfeeling

Am Vogelsang (gut erreichbar mit der U-Bahn) hat Inhaber Stavros Hassulas eine neue Gastro-Location eröffnet. Es ist eine Mischung aus Bar und Café.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. In der Bebelstraße 83 hatten sich schon einige in Sachen Gastro versucht. Eine Studenten-Gruppe, Minimalisten mit ihrem „Minimalist“ (seit 2021) und viele andere. Nun versucht es Stavros Hassulas besser zu machen. Selbstbewusstsein strahlt er aus auf einem Foto einer lokalen Zeitung. Er hat die Location in eine Mischung aus Café und Bar verwandelt. Wer möchte sich gepflegt unterhalten geht in den Café Bereich, wer Cocktails an der Bar trinken will, der geht in diesen Bereich. So ist für jeden Gast etwas dabei…

Das Ambiente der Bar ist im wilden, bunten Dschungel-Look gehalten, grün-braune Farben beherrschen die Optik. Ein übergroßes Dschungelfotobild an der Rückwand. Überall am Boden verteilt echte Palmen in schönen großen Übertöpfen, Seile die wie Lianen von der Decke hängen – man hat sich Mühe gegeben eine Dschungel-Atmo aufkommen zu lassen. Toll ! Unbedingt mal ausprobieren!