Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Reutlingen

Ein 17-jähriger Jugendlicher befindet sich derzeit in Haft, da er unter dem dringenden Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts steht. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Alb ermitteln in dem Fall. Wie bereits berichtet, wurde am Allerheiligen ein 18-jähriger Mann in der Reutlinger Karlstraße von einem bisher unbekannten Täter angegriffen.

Der Mann erlitt schwere Schnittverletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Aber Zeugenangaben führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, der am Donnerstag von der Polizei festgenommen wurde. Am Freitag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. (ms)