Stuttgart-Mühlhausen: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagnachmittag geriet eine Küche in einer Wohnung am Eulenbühlweg in Brand. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wählte gegen 15.30 Uhr den Notruf, nachdem er Flammen aus dem Fenster der Wohnung eines 27 Jahre alten Bewohners bemerkte.

Die alarmierte Feuerwehr löschte daraufhin den Brand in der Küche. Alle Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung des 27-Jährigen blieb unbewohnbar. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka Zehntausend Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge war offenbar erhitztes Öl auf dem Herd in Brand geraten. Die Ermittlungen dauern an. (pol/gf)