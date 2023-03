Mehr als nur Maultaschen

Die Maultasche ist ohne Zweifel das „Nationalgericht“ des Schwabenlandes. Die gefüllten Teigtaschen werden hier in allen Variationen zubereitet. Ob einfach gekocht in der Suppe oder gebraten zum Steak aus der Pfanne – die Maultasche ist in dieser Region überall vertreten. Doch schwäbische Spezialitäten im Restaurant in Stuttgart genießen bedeutet mehr, als sich auf die übergroßen Ravioli zu freuen. Wie in allen Bereichen zeichnet sich die Region um Stuttgart als Speerspitze deutscher Qualitätsarbeit aus. Was für Maschinen und Erfindungen gilt, das gilt auch für die kulinarischen Freuden. Wer deutsche Küche par excellance sucht, der ist im Schwabenland genau richtig.

Was zeichnet die schwäbische Küche aus?

Die Kochkunst des Schwabenlandes vereint wie kaum eine andere regionale Küche Bekömmlichkeit, Nahrhaftigkeit und Geschmack zu einem ganzheitlichen Bild. Kurz gesagt – von der schwäbischen Küche wird man genussvoll satt und das ohne schlechtes Gewissen. Selbst die traditionellen Desserts kommen mit einer Extraportion Vitamine, sodass die süßen Kalorienbomben einen Mehr- und Nährwert erhalten.



Grundsätzlich ist die schwäbische Küche sehr traditionell. Suppen, gutes und möglichst unverarbeitetes Fleisch sowie exzellentes Gemüse zeichnet ein gutes Mittag- oder Abendessen aus. Der Fett- und Salzgehalt ist dabei stets ausgewogen. Die Würzung ist gerade genug, um den natürlichen Geschmack der Mahlzeit zu betonen. Fett als unverzichtbarer Geschmacksträger gehört dazu, jedoch in Maßen. Typisch für die schwäbische Küche ist auch die dezente Dreingabe von Möhren.

Das hat gerade in Kombination mit Fett einen guten Grund: Das lebensnotwendige Vitamin A des beliebten Wurzelgemüses lässt sich ohne die Kombination mit Butter, Speck oder Schmalz überhaupt nicht verstoffwechseln. Hieran sieht man, dass die gutbürgerliche – manche würden sagen „bäuerliche“ – Küche aus dem Schwabenland weitaus mehr bietet als bloß herzhaften Essensgenuss. Alles ist durchdacht, alles hat einen Sinn und alles dient dazu, die Genießer nicht nur bei Laune, sondern vor allem bei Kraft und Gesundheit zu halten.

Das Zentrum der schwäbischen Küche

Man kann schlecht über die schwäbische Küche sprechen und dabei die Maultasche ausklammern. Sie ist und bleibt das Zentrum der schwäbischen Küche. Doch auch in dieser sonst ungewöhnlichen Spezialität steckt mehr, als man glauben möchte.



Der Legende nach wurde die Maultasche erfunden, um während der Fastenzeit Fleisch essen zu können. Das klein gehackte Brät wurde in der Maultasche versteckt und damit den Blicken des Allmächtigen entzogen. Ihren Spitznamen „Herrgottsbscheißerle“ hat sie deshalb nicht von ungefähr.



Die Maultasche wird in der Regel paarweise als Beilage serviert. Anders als bei den sonstigen Zutaten auf dem Teller ist die Maultasche hoch verarbeitet. Das hat aber seinen Grund. Die folgenden Inhaltsstoffe sind typisch für die großen Taschen aus Nudelteig:

Brät (klein gehacktes Fleisch

Zwiebeln

aufgeweichte Brötchen

optional Spinat oder Zwiebeln

Es gibt auch Experimente mit „modernen“ Zutaten wie Tofu, Falafel oder Couscous. Diese Exoten haben in der traditionellen schwäbischen Küche aber noch nicht Einzug gehalten. Wichtig ist aber, dass sich die Maultaschen problemlos den Trends zum Vegetarismus oder Veganismus anpassen lassen. Freunde fleischloser Ernährung müssen deshalb auf die originalen schwäbischen Maultaschen nicht verzichten.



In Summe stellt sich die schwäbische Maultasche als kleine Hauptmahlzeit dar. Es ist alles vertreten: Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Ballaststoffe. Die kleinen Kraftpakete sind damit ökotrophologisch den traditionellen, rein kohlehydrathaltigen Beilagen wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln weit überlegen. Das macht sie für ernährungsbewusste Genießer zu einem der beliebtesten Sättigungszusätze.



Interessant ist ihre Vielseitigkeit. Ebenso, wie sich Reis, Kartoffeln oder Nudeln wahlweise kochen, braten oder frittieren lassen, so macht auch die Maultasche einiges mit. In der Kraftbrühe macht sie aus einer einfachen Suppe eine vollwertige Mahlzeit. In der Pfanne verzaubert sie in Streifen geschnitten auch gewöhnliches Gemüse zu einem geschmacklichen Feuerwerk. Lediglich die Fritteuse ist nicht ihr Milieu. Darin gehen einfach zu viele ihrer wertvollen Inhaltsstoffe verloren.

Nudel Nr. 2: Die Spätzle

Im weitesten Sinne kann man die Maultaschen den Nudeln zuordnen. Bei dieser Beilage muss sie sich im Schwabenlande aber einer scharfen Konkurrenz stellen: den Spätzle. Dass die Spätzle aus Schwaben kommen, hört man schon am Namen. Sie unterscheiden sich deutlich von Maccaroni, Spaghetti oder Spiralnudeln schon durch ihre raue Oberfläche. Wie man es aber von den Schwaben gewohnt ist, hat diese auch eine technische Funktion. Soße hält an der strukturierten Nudel einfach besser als an glatter Pasta.

Spätzle mit Saucen aller Art werden so zu einer wesentlich harmonischeren und homogeneren Mahlzeit, als man sie von italienischen Nudeltellern kennt. Allen voran sind dabei die Käsespätzle – ausgesprochen „Käspätzle“ – zu nennen. Die in Specksoße getauchten und mit Käse überbackenen Nudeln sind perfekt für Leute, die viel Kraft brauchen. Sie sind Kalorienbomben – das aber ganz bewusst. Mit einer ordentlichen Portion Käsespätzle kommt ein Maurer nach einem harten Arbeitstag wieder richtig auf die Beine und hat genug Power für den nächsten Einsatz.

Schlank unterwegs im Schwabenland

Es ist aber längst nicht alles, was aus der schwäbischen Küche kommt schwer, kalorienreich und mächtig. Mit zarten Grießklößchen-Suppen, exzellenten Salaten und einer Vielzahl wohlschmeckender Gemüse kann man sich rund um Stuttgart auch sehr gut kalorienbewusst ernähren. Anders als in vielen anderen Regionen Deutschlands wird in der schwäbischen Küche die vitamin- und ballaststoffreiche Kost aber eher gebraten als gekocht. Auch hier zeigt sich wieder der technische Hintergrund, der überall im Schwabenland zu finden ist.

Leicht in der Pfanne geschwenkt, karamellisiert das Gemüse an der Oberfläche etwas aus. Dadurch erhält es eine feine, hintergründige Süße. Im Kern bleibt es aber häufig bissfest – was besonders schonend zu den Vitaminen ist. Das so zubereitete Gemüse wird vor allem von Kindern gerne angenommen. Während sich anderswo am Küchentisch Dramen abspielen, weil der Nachwuchs den weich gekochten Brokkoli verweigert, kann die schwäbische Hausfrau nur lachen. Sie weiß, wie sie ihren Nachwuchs zum Gemüse bekommt – nicht zuletzt durch eine süße Belohnung.

Desserts auf Weltniveau

Ein leckeres Dessert schließt eine Mahlzeit genussvoll ab. Hier hat die schwäbische Küche vor allem das Apfelküchlein zu bieten. Wieder einmal zeigt sich darin die Durchdachtheit in allen Dingen: Mag der Teig knusprig und süß sein – ohne eine Extraportion Vitamine verlässt niemand den Tisch. In Summe wird die schwäbische Küche damit zu einer Meisterin, die Genuss mit Funktion zu verbinden weiß.

Wo gibt es die beste schwäbische Küche?

