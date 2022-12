Stuttgart-Mitte: Mit falschem Fünfziger bezahlt

Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Klett-Passage mit Falschgeld bezahlt zu haben.

Der 46-Jährige betrat kurz vor 19.00 Uhr das Geschäft und bezahlte anschließend seinen Einkauf mit einem mutmaßlich gefälschten 50-Euro-Schein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten das mutmaßliche Falsifikat.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Tipps und Informationen, um Falschgeld besser zu erkennen, finden Sie hier: https://t1p.de/m3zyf