Wilhelma: Bedrohte Somali-Wildesel-Art hat Nachwuchs

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Zoologischer Garten Stuttgart: Am 19. September kam das Jungtier „Shakira“ auf die Welt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Esel sind liebe Tiere, die oft als Nutztiere missbraucht wurden. Nach Einstufung der Weltnaturschutzorganisation IUCN sind Wildesel sehr stark vom Aussterben bedroht. Dies sei in erster Linie auf Bedrohungen durch die Konkurrenz zum Menschen und ihren Nutztieren zurückzuführen.

Diese Konkurrenz um Nahrung und Wasser werde durch den Klimawandel weiter verstärkt. Jede erfolgreiche Nachzucht trägt den Angaben zufolge dazu bei, eines der seltensten Huftiere der Welt auch außerhalb seines natürlichen Lebensraums langfristig am Leben zu erhalten.

In der Natur kommen Somali-Esel leider nur noch in Teilen Äthiopiens und Eritreas in Ost-Afrika vor, wie der zoologische Garten verriet. Demnach sind sie eine Unterart des afrikanischen Wildesels – dem Vorfahren des Hausesels – und gehören zu den seltensten pferdeartigen Tieren der Welt.

Nun gibt es eine positive Nachricht aus der Stuttgarter Wilhelma: „Shakira“ ein Wildesel-Jungtier wurde geboren.