Öko-Landbau boomt: Diese Zahl hat sich in Baden-Württemberg seit 2010 mehr als verdoppelt

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Stuttgart. In Baden-Württemberg ist die ökologisch bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche in den vergangenen 15 Jahren deutlich gewachsen und hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. 2025 wurden insgesamt 201.300 Hektar ökologisch bewirtschaftet, was einem Anteil von 14,4 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche entspricht.

Dirk Meyer (kai)

Fast doppelt so viele Öko-Betriebe

Auch die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit ökologischer Bewirtschaftung ist deutlich gestiegen. 2025 wirtschafteten im Land rund 4.780 Betriebe ökologisch, 2010 waren es noch 2.450. Damit hat sich die Zahl innerhalb von 15 Jahren nahezu verdoppelt.

Die Entwicklung zeigt sich besonders deutlich bei der Fläche: Während 2010 rund 98.400 Hektar ökologisch bewirtschaftet wurden, Getreideanbau ein. Von insgesamt 82.500 Hektar ökologisch bewirtschafteter Ackerfläche entfielen 2025 rund 39.400 Hektar auf Getreide. Besonders bedeutend waren Winterweizen mit 9.400 Hektar, Dinkel mit 8.400 waren es 2025 bereits 201.300 Hektar.

Einen erheblichen Teil der Öko-Ackerflächen nimmt der Getreideanbau ein. Von insgesamt 82.500 Hektar ökologisch bewirtschafteter Ackerfläche entfielen 2025 rund 39.400 Hektar auf Getreide. Besonders bedeutend waren Winterweizen mit 9.400 Hektar, Dinkel mit 8.400 Hektar und Hafer mit 7.200 Hektar.

Hülsenfrüchte mit besonders hohem Öko-Anteil

Besonders hoch ist der Anteil des Öko-Anbaus bei verschiedenen Hülsenfrüchten und anderen Pflanzen, die als Eiweißf gehören, wurde 2025 rund die Hälfte der insgesamt 21.200 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Bei Sojabohnen lag der Öko-Anteil bei mehr als einem Drittel der Gesamtfläche. Noch höher war er bei Ackerbohnen: Dort entfielen rund 80 Prozent der Fläche auf den Die ökologische Rebfläche umfasste 2025 rund 2.800 Hektar und hat sich damit seit 2010 vervierfacht. Imutter oder zur Bodenverbesserung eingesetzt werden.

Bei den Leguminosen zur Ganzpflanzenernte, zu denen etwa Luzerne und Klee gehören, wurde 2025 rund die Hälfte der insgesamt 21.200 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Bei Sojabohnen lag der Öko-Anteil bei mehr als einem Drittel der Gesamtfläche. Noch höher war er bei Ackerbohnen: Dort entfielen rund 80 Prozent der Fläche auf den ökologischen Anbau.

Damit unterscheiden sich die einzelnen Kulturen deutlich. Während bei Getreide der Öko-Anteil weniger stark ausgeprägt ist, spielt ökologische Landwirtschaft bei bestimmten Eiweißpflanzen eine wesentlich größere Rolle.

Öko-Weinbau vervierfacht sich seit 2010

Auch bei den Dauerkulturen hat sich die ökologisch bewirtschaftete Fläche vergrößert. Besonders deutlich ist die Entwicklung im Weinbau: Die ökologische Rebfläche umfasste 2025 rund 2.800 Hektar und hat sich damit seit 2010 vervierfacht. Im Verhältnis zur gesamten Rebfläche lag der Öko-Anteil bei 11,2 Prozent.

Beim Baum- und Beerenobst wuchs die ökologische Fläche im selben Zeitraum um 51,6 Prozent auf 3.300 Hektar. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche lag dort bei 13 Prozent und damit über dem entsprechenden Wert im Weinbau.

Die Daten zur ökologischen Bodennutzung werden seit dem Berichtsjahr 2025 jährlich im Rahmen der Erhebung zur Bodennutzung erfasst. Die Erhebung für 2026 läuft derzeit; erste Ergebnisse werden 2027 erwartet.