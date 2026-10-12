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Stuttgarter Gastrotipps: Drei „sichere“ Adressen

Okt. 12, 2026
Symbolbild: pixabay / sick-street-photography / cc0-

Der SJ Reporter war bereits sehr oft als Gastrotester im Raum Stuttgart unterwegs – auch für ein lokales Stadtmagazin…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Immer wieder wird der Reporter persönlich gefragt „Wo kann man denn gut essen gehen in Stuttgart?“ Deshalb will er hier mal drei „sichere“ Tipps geben.

Die Reihenfolge hat keine Bedeutung. Überall verbürgt sich der SJ Reporter für gutes Essen, schönes Ambiente und netten Service.

„Alte Kelter“ in Esslingen-Neckarhalde. Hier befindet sich die Heimat vom SJ Gastrotester. In RSKN im Norden von Esslingen wuchs er auf und kennt daher auch alle Lokale. Sowohl der Koch als auch der „Chefkellner“ lernten in einem Drei Sterne Restaurant im Schwarzwald. Dementsprechend schmeckt der Zwiebelrostbraten dort auch hervorragend. Denn das war die Leibspeise des Reporters dort am Rande der Mettinger Weinberge mit toller Aussicht auf das Stuttgarter Neckartal. Rustikales Feeling gibt es hier mit schönen Holzmöbeln und schwäbischen Bildern an der Wand – sehr gemütlich. Zu empfehlen: Die Außenterrasse mit Blick auf die Weinberge.

Kelterstraße 104, 73733 Esslingen-Neckarhalde.

Home – Hotel Kelter Esslingen

Weiter geht es mit dem Löwen in Uhlbach nur einige Kilometer entfernt im malerischen Uhlbach gelegen. Hier gibt es typisch schwäbische Gerichte . Umgeben ebenfalls von Weinbergen.

Die Einrichtung ist im alten schwäbischen Stil gehalten mit viel „Krims-Krams“ das aber für Supergemütlichkeit sorgt. Leckerstes Essen, netter direkter schwäbischer Service und Gemütlichkeit pur. Immer voll mit Gästen!

Trollingerstraße 104, 70329 Stuttgart-Uhlbach

Weinstube Löwen in Stuttgart Uhlbach – Home  

Nummer drei ist das Abacco Steakhouse am Rotebühlplatz in Sutttgart-Mitte. Normal ist der Reporter gegen Tierschlachtung aber wenn es Fleisch sein muss dann im Steakhouse. Die schweizerische Lokalkkette besticht vor allem durch leckerstes Fleisch das man auf einem heißen Stein selbst grillen kann und allerfreundlichsten Service.

Rotebühlplatz 10, 70173 Stuttgart

ABACCO’S STEAKHOUSE Stuttgart

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