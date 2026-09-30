Küchenplanung wird zur Wohnfrage: Worauf Haushalte in der Region achten sollten

kaboompics / Pixabay

Wenn Küchen modernisiert oder Wohnbereiche neu aufgeteilt werden, entscheidet nicht allein die Frontfarbe über die Alltagstauglichkeit. Grundriss, Laufwege, Stauraum und die Frage, wie eng Küche und Wohnraum verbunden sind, bestimmen die Qualität der Planung weit stärker als ein einzelnes Stilbild. Wer in der Region Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis eine neue Küche anstrebt, steht vor denselben Grundfragen wie überall: Welche Form passt zum Raum, welche Geräte werden wirklich gebraucht, und wie lässt sich der begrenzte Platz sinnvoll nutzen? Ein Überblick zeigt, welche Punkte vor dem ersten Beratungstermin geklärt werden sollten – unabhängig vom gewählten Anbieter.

Warum die Küche heute mehr als ein Arbeitsraum ist

In vielen Haushalten ist die Küche längst kein abgeschlossener Funktionsraum mehr. Offene Grundrisse verbinden Kochen, Essen und Wohnen zu einem gemeinsamen Bereich. Dort wird nicht nur zubereitet und aufgeräumt, sondern auch kommuniziert, gearbeitet und gemeinsam Zeit verbracht. Diese Mehrfachnutzung verändert die Anforderungen an die Planung deutlich.

Eine Wohnküche muss beispielsweise mit Sichtbeziehungen zum Wohnbereich klarkommen: Was in einer geschlossenen Küche niemanden stört – offene Vorratsbehälter, Spülmaschinenlärm oder Arbeitsflächen im Rohzustand – wirkt im offenen Raum sofort. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Stauraum, weil die Küche zunehmend auch Dinge aufnimmt, die früher in Speisekammer oder Abstellraum lagen. Wer eine Küche plant, sollte deshalb zuerst die Funktionen klären, die der Raum im Alltag tatsächlich übernehmen soll: reine Zubereitung, gemeinsames Essen, gelegentliches Homeoffice oder Treffpunkt der Familie. Erst aus dieser Nutzungsliste ergibt sich, welche Flächen, Sitzgelegenheiten und Ablagen nötig sind.

Welche Küchenform zu welchem Grundriss passt

Die Wahl der Küchenform folgt im besten Fall der Raumlogik, nicht einem aktuellen Trendbild. Entscheidend sind Größe und Zuschnitt des Raums, die Lage von Fenstern, Türen und Anschlüssen sowie die Zahl der Personen, die regelmäßig gleichzeitig kochen.

Die L-Küche nutzt zwei aneinander grenzende Wände und gilt als flexible Lösung für mittelgroße Räume. Sie lässt eine freie Seite für Esstisch oder Durchgang offen und funktioniert auch in offenen Grundrissen gut. Die U-Küche bietet auf drei Seiten Arbeitsfläche und Stauraum, braucht aber ausreichend Raumbreite, damit sich zwei Personen nicht gegenseitig blockieren. In schmalen Räumen kann eine U-Form schnell zur Engstelle werden.

Die Inselküche setzt großzügige Bewegungsflächen voraus. Erst wenn rund um die Insel genügend Platz für Schubladen, Gerätetüren und Laufwege bleibt, arbeitet es sich dort entspannt. In beengten Verhältnissen erzeugt eine Insel eher Umwege als Komfort. Für kleine Apartments oder Singlehaushalte reicht oft eine Singleküche entlang einer Wand, ergänzt um durchdachten Stauraum nach oben. Familienküchen stellen dagegen andere Anforderungen: Mehrere Arbeitszonen, robuste Oberflächen und die Möglichkeit, dass mehrere Personen parallel zugreifen können, ohne sich ins Gehege zu kommen.

Bei allen Formen gilt ein Grundprinzip: Die Anordnung von Spüle, Kochfeld und Kühlschrank sollte kurze, freie Wege ermöglichen. Fachleute sprechen vom Arbeitsdreieck. Wer beim Planen zuerst an diese Abläufe denkt und erst danach an Fronten und Farben, vermeidet die häufigsten Fehler.

Geräte, Stauraum und Licht früh mitdenken

Ein klassischer Planungsfehler besteht darin, Geräte erst nach dem Möbelentwurf auszuwählen. Backofen, Geschirrspüler, Dunstabzug und Kühlschrank beeinflussen jedoch die Elektro- und Wasseranschlüsse, die Arbeitshöhen und die Raumwirkung. Wer etwa einen Backofen auf ergonomischer Höhe wünscht, muss das früh in den Möbelplan einbeziehen. Gleiches gilt für ausreichend Steckdosen: Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Toaster oder Küchenmaschine brauchen feste Plätze, sonst entstehen Kabelwirrwarr und ständiges Umstecken.

Beim Stauraum hilft eine Zonierung nach Nutzung. Was täglich gebraucht wird – Töpfe, Gewürze, Schneidbretter – gehört in unmittelbare Reichweite der Arbeitsfläche. Vorräte, selten genutzte Geräte und Vorratsgläser können weiter entfernt oder höher lagern. Auszüge statt einfacher Böden erleichtern den Überblick, besonders in tiefen Unterschränken.

Licht wird häufig unterschätzt. Tageslichtlage, Fensterposition und Schattenwurf bestimmen, wo Arbeitsflächen gut ausgeleuchtet sind und wo zusätzliche Beleuchtung nötig wird. Ergänzendes Arbeitslicht unter Oberschränken verhindert, dass der eigene Schatten beim Schneiden ins Arbeitsfeld fällt. In offenen Wohnküchen kommt die Zonierung durch Licht hinzu: Helle, funktionale Beleuchtung über dem Kochbereich, wärmere Lichtstimmung über Esstisch oder Theke.

Präsenzberatung und Musterprüfung bei der Küchenplanung

Während digitale Konfiguratoren und Papiergrundrisse eine erste Orientierung bieten, lässt sich die Haptik von Arbeitsplatten, die Geräuschentwicklung von Auszügen oder die Wirkung von Frontfarben unter Tageslicht vor allem durch direkte Anschauung beurteilen.

Für die Begutachtung vor Ort stehen regionale Ausstellungsflächen zur Verfügung. Ein Küchenstudio in Schwäbisch Gmünd oder vergleichbare Fachgeschäfte im Raum östlich von Stuttgart ermöglichen es, unterschiedliche Raumkonzepte – wie Insel-, U- oder L-Küchen – sowie Einbaugeräte im Original zu vergleichen. Eine fachliche Beratung kann insbesondere bei komplexen Grundrissen oder offenen Wohnbereichen praktische Detaillösungen aufzeigen. Der Besuch einer Ausstellung ersetzt dabei nicht die eigene Vorbereitung, sondern dient als Ergänzung zur digitalen Vorplanung.

Was vor dem Beratungstermin sinnvoll ist

Wer ein Beratungsgespräch wahrnimmt, kommt mit guter Vorbereitung deutlich weiter. Hilfreich sind vor allem diese Punkte:

Maße und Grundriss: Ein vermaßter Grundriss des Raums mit Fenstern, Türen, Heizkörpern und Anschlüssen ist die Basis jeder Planung. Fotos der bestehenden Situation ergänzen die Unterlagen sinnvoll.

Nutzungsgewohnheiten: Wer kocht wie oft und für wie viele Personen? Gibt es Engpässe in der jetzigen Küche, die geändert werden sollen?

Gerätewünsche: Welche Geräte bleiben erhalten, welche werden neu angeschafft? Sonderwünsche wie ein Weinkühlschrank oder eine Induktion mit integriertem Abzug sollten früh genannt werden.

Stauraumbedarf: Eine ehrliche Bestandsaufnahme von Vorräten, Geschirr und Kleingeräten verhindert, dass am Ende Schränke fehlen.

Budgetrahmen: Ein grober finanzieller Rahmen erleichtert es, Prioritäten zu setzen – etwa zwischen hochwertiger Arbeitsplatte und zusätzlichem Auszugsystem.

Diese Vorarbeit muss nicht perfekt sein. Sie dient dazu, im Gespräch die richtigen Fragen zu stellen und Vorschläge realistisch einordnen zu können.

Fazit: Erst der Alltag, dann der Stil

Eine gelungene Küchenplanung beginnt beim Alltag: Grundriss prüfen, Abläufe klären, Geräte, Stauraum und Licht zusammenhängend denken. Erst danach entscheiden Stilfragen – ob modern, klassisch, zeitlos oder Landhaus – über das Erscheinungsbild. Wer diese Reihenfolge einhält, vermeidet Fehlkäufe und Kompromisse, die sich später täglich bemerkbar machen. Die persönliche Vor-Ort-Prüfung in einer Ausstellung kann dabei einen Schritt ersetzen, den kein Online-Tool leistet: Material, Maß und Raumwirkung mit eigenen Augen zu beurteilen. So wird aus einer neuen Küche nicht nur ein hübsches Bild, sondern ein Raum, der zum Leben im eigenen Zuhause passt.