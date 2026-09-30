Cannstatter Volksfest: Landwirtschaftliches Hauptfest

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Der Reporter schaute sich das bäuerliche Treiben von anno dazumal mit viel Freude an. Besonders die schönen bunten Trachten haben es ihm angetan.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Sonntag gab es Trachten und Kostüme satt auf dem Cannstatter Wasen. Das landwirtschaftliche Hauptfest fand statt. Ein Umzug der bäuerlichen Vereine der Region. Pferdekutschen, Traktoren und tolle Kostüme aus dem vergangenen Jahrhunderten gab es zu sehen. Es war der Auftakt des Hauptfestes mit dem größten Agrarumzug Süddeutschlands.

Alle vier Jahre steht der Cannstatter Wasen nicht nur im Zeichen des Volksfests, sondern auch der Landwirtschaft. Parallel zum Cannstatter Volksfest findet dort das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) statt. In diesem Jahr ist das LWH von Sonntag, 27. September, bis Sonntag, 4. Oktober 2026, geöffnet.

Mehr als 400 Aussteller werden auf dem Gelände vertreten sein. Erwartet werden rund 200.000 Besucher:innen. Thematisch geht es um die gesamte Bandbreite der Landwirtschaft – von Tierhaltung und Landtechnik über Lebensmittelproduktion und Ernährung bis hin zu aktuellen Entwicklungen in den landwirtschaftlichen Betrieben.

Das Landwirtschaftliche Hauptfest hat dabei zwei unterschiedliche Zielgruppen im Blick. Für Fachbesucher:innen ist die Veranstaltung vor allem ein Ort für den Austausch über Technik, Produktion und die wirtschaftlichen Entwicklungen der Branche. Gleichzeitig richtet sich das LWH an ein breites Publikum. Familien und Verbraucher:innen können sich dort mit Fragen beschäftigen, die im Alltag häufig wenig sichtbar sind: Woher kommen Lebensmittel? Wie werden Tiere gehalten? Welche Technik kommt auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz? Und vor welchen Herausforderungen steht die Landwirtschaft?

Ein großer Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit der praktischen Arbeit in der Landwirtschaft. Dazu gehören Maschinen und technische Entwicklungen ebenso wie die Tierhaltung. Für Besucher:innen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Landwirtschaft unmittelbar vor Ort zu sehen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die in diesen Bereichen arbeiten.

Auch das Thema Ernährung spielt eine Rolle. Die Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Produktion und dem, was später auf dem Teller landet, lässt sich auf dem LWH entlang verschiedener Stationen nachvollziehen. Damit geht es nicht nur um die Landwirtschaft als Wirtschaftszweig, sondern auch um ihre Bedeutung für die Lebensmittelversorgung und den Alltag der Verbraucher:innen.

Dass das LWH parallel zum Cannstatter Volksfest stattfindet, ist dabei Teil seiner besonderen Geschichte und Atmosphäre. Während auf dem übrigen Wasen das Volksfest läuft, konzentriert sich das Landwirtschaftliche Hauptfest auf die Themen Landwirtschaft, Ernährung und ländlicher Raum.

Das LWH findet nur alle vier Jahre statt. 2026 öffnet es vom 27. September bis zum 4. Oktober seine Tore. Mit mehr als 400 Ausstellern und rund 200.000 Besucher:innen gehört es zu den größeren Veranstaltungen, bei denen Landwirtschaft einem breiten Publikum präsentiert wird.