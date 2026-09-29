Cannstatter Volksfest: Unterwegs auf dem Wasen

Der Reporter machte wieder Partyfotos auf dem Wasen. Für eine Partycommunity.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Nachmittag war am Samstag bereits viel los am Cannstatter Wasen. Der gewohnte Trubel eben. Die Fahrgeschäfte brachten die Gäste zum Kreischen, die Zelte waren voll mit Leuten, viele hübsche junge Frauen in Dirndl´n waren unterwegs und mittendrin der Partyfotograf.

Die wilde Maus Xxl, die neue Achterbahn fiel sofort ins Auge, einmal aufgrund der zentralen eLage und dann noch wegen dem Plastik-Riesen, der zum Spaß haben einlud.

Viele Leute waren dankbar über Partyfotos, die leider immer seltener werden. Fast jeder macht eigene Fotos mit seinem Handy…

Fotos auf www.nightpics.de