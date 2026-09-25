Cannstatter Volksfest: Neues auf dem Wasen

Es gibt viele Traditionen auf dem zweitgrößten Volksfest Europas in Stuttgart aber auch wieder einige Neuerungen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Neu bei den Fahrgeschäften ist die Achterbahn „Wilde Maus XXL“. Der Krämermarkt wurde erweitert. Eine zusätzliche Straße bietet noch mehr Angebot.

Neu ist auch: Es gibt keine Parkflächen auf dem Wasen, denn die gesamtem Parkplätze wurde für Zelte genutzt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist deshalb noch viel sinnvoller als sowieso schon immer der Fall war in den letzten Jahren. Man kann auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Scooter anreisen.

Auf dem Wasen gilt zudem ein Verbot für Waffen und gefährliche Gegenstände.

Das 179. Cannstatter Volksfest beginnt am Freitag, 25. September, um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung in “Wilhelmer’s SchwabenWelt”. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper wird dort das erste Fass anstechen. Bis zum 11. Oktober warten anschließend 17 Tage Volksfest mit Fahrgeschäften, Festzelten, Krämermarkt, Albdorf und zahlreichen Veranstaltungen auf die Besucher:innen.

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